Tragiczny pożar w Szczytnie. Dwie osoby nie żyją, trwa ustalanie ich tożsamości

Dramat na parterze budynku

Zgłoszenie o dymie wydobywającym się z okna mieszkania na parterze dwukondygnacyjnego budynku przy ul. Bohaterów Westerplatte wpłynęło do służb w sobotę przed południem. Na miejsce natychmiast ruszyli strażacy, policja i ratownicy medyczni.

Po dotarciu pod wskazany adres strażacy zastali silne zadymienie na klatce schodowej. Część lokatorów sześciomieszkaniowego budynku zdołała uciec sama. Trzem osobom musieli pomóc strażacy, wyprowadzając je w bezpieczne miejsce.

Makabryczne odkrycie strażaków

Podczas przeszukania mieszkania, z którego wydobywał się dym, ratownicy natrafili na ciała dwóch dorosłych osób. Zespół ratownictwa medycznego stwierdził ich zgon na miejscu.

– Na razie nie znamy tożsamości tych osób, trwa identyfikacja – przekazała PAP mł. asp. Agata Stefaniak ze szczycieńskiej policji.

Śledczy badają przyczyny tragedii

Pożar został już ugaszony, ale praca służb dopiero się zaczęła. Policjanci pod nadzorem prokuratora prowadzą czynności, które mają wyjaśnić:

przyczynę pożaru,

okoliczności śmierci dwóch osób,

tożsamość ofiar.

Na razie nie wiadomo, czy ogień pojawił się w wyniku nieszczęśliwego wypadku, czy mogły mieć na to wpływ inne czynniki.

Co dalej w sprawie?

Śledczy zabezpieczyli miejsce zdarzenia i będą analizować każdy szczegół – od instalacji elektrycznej po ewentualne ślady substancji łatwopalnych. Kluczowe będzie także ustalenie, kim były ofiary i czy mieszkały w lokalu, w którym wybuchł pożar.

