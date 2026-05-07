Wielka uczta na Bulwarze Zygmunta Augusta. Elbląg ugości trzy festiwale

Azjatycki street food zagości w Elblągu

Festiwal Azjatycki to jedno z wydarzeń, które zabierze gości w smakową podróż na Daleki Wschód. Na miejscu dostępne będą dania czerpiące z tradycji tajskiej, chińskiej czy wietnamskiej.

Bulwar wypełni się aromatem imbiru, chilli i trawy cytrynowej. Barwne stoiska oddadzą ducha azjatyckich ulicznych targowisk, dając szansę na skosztowanie orientalnych potraw i poczucie wyjątkowego klimatu.

Festiwal Smaków Świata zaprasza elblążan

Kolejną propozycją jest Festiwal Smaków Świata. Wydarzenie skierowano do osób ciekawych nowych kulinarnych doświadczeń i niecodziennych połączeń.

Oferta obejmie znane przysmaki street foodu, potrawy regionalne oraz oryginalne wariacje na temat popularnych dań z całego globu. Twórcy festiwalu gwarantują fascynującą, gastronomiczną wycieczkę w samym sercu miasta.

Kulinarne festiwale w Elblągu. Daty i godziny

Wielka uczta smaków potrwa od 15 do 17 maja 2026 roku. Wydarzenie zorganizowano na Bulwarze Zygmunta Augusta w Elblągu.

Harmonogram godzinowy imprezy:

15 maja (piątek) od 15:00 do 21:00

16 maja (sobota) od 12:00 do 21:00

17 maja (niedziela) od 12:00 do 18:00

Jak zaznaczają organizatorzy, wstęp na festiwal jest wolny. To świetna okazja na rodzinne spędzenie czasu, spotkania towarzyskie i weekendowe odkrywanie nowych potraw.

Radio ESKA Elbląg objęło wydarzenie swoim patronatem.