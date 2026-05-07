Pogoda na weekend w Olsztynie 8-10 maja. Koniec tygodnia przyniesie rozpogodzenie i wzrost temperatury

Natalia Musiał
Natalia Musiał
2026-05-07 16:23

Mieszkańcy Olsztyna mogą spodziewać się wyraźnej zmiany pogody w weekend 8-10 maja. Początek weekendu będzie pochmurny i chłodny. Jednak już od soboty niebo się rozpogodzi, a termometry pokażą coraz wyższe wartości, osiągając w niedzielę nawet 17 stopni Celsjusza.

AI zdjęcie do artykułu

i

Autor: Wygenerowane przez AI

Pogoda w Olsztynie: 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Olsztynie przyniesie znaczną poprawę aury. Po chłodnym i pochmurnym początku, od soboty mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem i rosnącą temperaturą. Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień tego weekendu, choć noce pozostaną chłodne.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie dość chłodno. W piątek, 8 maja, na niebie będzie dominować duże zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy około 8 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 7°C. Możliwe są także bardzo lekkie, przelotne opady deszczu. Powieje umiarkowany wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce

Sobota, 9 maja, przyniesie mieszkańcom Olsztyna radykalną zmianę pogody. Niebo całkowicie się rozpogodzi i przez cały dzień będzie słonecznie. Dzięki temu temperatura odczuwalnie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia nawet 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak chłodniejsza od poprzedniej – termometry wskażą około 5°C. Prognozowane są też śladowe opady deszczu. Wiatr może być nieco silniejszy, osiągając średnią prędkość blisko 4 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Zwieńczeniem weekendu będzie słoneczna niedziela, która zapowiada się na najcieplejszy dzień w Olsztynie. 10 maja temperatura maksymalna może sięgnąć 17 stopni Celsjusza. Jednocześnie będzie to dzień z największą różnicą temperatur, ponieważ noc zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend, z temperaturą spadającą do zaledwie 3°C. Wiatr wyraźnie osłabnie do około 1-2 m/s, a synoptycy nie przewidują żadnych opadów.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, szczególnie w sobotę i niedzielę. Słoneczna i coraz cieplejsza aura zachęca do spacerów po parkach czy w okolicach miejskich jezior. To także dobra okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę rowerową lub po prostu odpocząć w promieniach słońca na ławce. W chłodniejszy i pochmurny piątek lepszym pomysłem może być spędzenie czasu w miejscach zadaszonych.

Dane pogodowe: OpenWeather

Polecany artykuł:

Gigantyczny pożar w Puszczy Solskiej. Strażacy walczą trzecią dobę. „Front ogni…
Marcin Animucki: Ekstraklasa wyda 20 milionów euro na budowę Centrum Mediowego
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POGODA W WEEKEND
POGODA MAJ