Pogoda na weekend w Olsztynie 8-10 maja. Koniec tygodnia przyniesie rozpogodzenie i wzrost temperatury

Pogoda w Olsztynie: 8-10 maja 2026

Nadchodzący weekend w Olsztynie przyniesie znaczną poprawę aury. Po chłodnym i pochmurnym początku, od soboty mieszkańcy będą mogli cieszyć się bezchmurnym niebem i rosnącą temperaturą. Niedziela zapowiada się jako najcieplejszy dzień tego weekendu, choć noce pozostaną chłodne.

Pochmurny i chłodny piątek

Weekend rozpocznie się w Olsztynie dość chłodno. W piątek, 8 maja, na niebie będzie dominować duże zachmurzenie. Temperatura w najcieplejszym momencie dnia nie przekroczy około 8 stopni Celsjusza, a nocą spadnie do około 7°C. Możliwe są także bardzo lekkie, przelotne opady deszczu. Powieje umiarkowany wiatr, którego prędkość wyniesie około 3 m/s.

Sobota przyniesie słońce

Sobota, 9 maja, przyniesie mieszkańcom Olsztyna radykalną zmianę pogody. Niebo całkowicie się rozpogodzi i przez cały dzień będzie słonecznie. Dzięki temu temperatura odczuwalnie wzrośnie, osiągając w ciągu dnia nawet 15 stopni. Noc z soboty na niedzielę będzie jednak chłodniejsza od poprzedniej – termometry wskażą około 5°C. Prognozowane są też śladowe opady deszczu. Wiatr może być nieco silniejszy, osiągając średnią prędkość blisko 4 m/s.

Słoneczna i najcieplejsza niedziela

Zwieńczeniem weekendu będzie słoneczna niedziela, która zapowiada się na najcieplejszy dzień w Olsztynie. 10 maja temperatura maksymalna może sięgnąć 17 stopni Celsjusza. Jednocześnie będzie to dzień z największą różnicą temperatur, ponieważ noc zapowiada się na najzimniejszą w ten weekend, z temperaturą spadającą do zaledwie 3°C. Wiatr wyraźnie osłabnie do około 1-2 m/s, a synoptycy nie przewidują żadnych opadów.

Jak spędzić weekend w Olsztynie?

Pogoda będzie sprzyjać aktywnościom na świeżym powietrzu, szczególnie w sobotę i niedzielę. Słoneczna i coraz cieplejsza aura zachęca do spacerów po parkach czy w okolicach miejskich jezior. To także dobra okazja, by wybrać się na dłuższą wycieczkę rowerową lub po prostu odpocząć w promieniach słońca na ławce. W chłodniejszy i pochmurny piątek lepszym pomysłem może być spędzenie czasu w miejscach zadaszonych.

Dane pogodowe: OpenWeather