Jak często zmieniać majtki? Lekarka zdradziła, że większość osób robi to za rzadko. Bieliznę trzeba zmieniać częściej niż nam się wydaje

Jak często zmieniać majtki? Lekarka przestrzega, że prawie wszyscy robią to za rzadko

Nikt nie ma wątpliwości, że regularna zmiana bielizny to konieczność. To przede wszystkim kwestia higieny i naszego zdrowia. Na bieliźnie gromadzą się niezliczone szczepy bakterii oraz drobnoustrojów, które mogą powodować nawracające problemy ze zdrowiem. Dr Shirin Lakhani w rozmowie z "The Independent" opowiedziała, jak często należy zmieniać bieliznę. Okazało się, że wiele osób robi to za rzadko, a konsekwencje mogą być poważne.

Jak często zmieniać bieliznę? Raz dziennie to za mało?

Zmienianie bielizny to jedna z podstawowych czynności higienicznych. Zdecydowana większość z nas majtki zmienia raz dziennie, jednak jak wyjaśniała Dr Shirin Lakhani czasem jest to za mało. W praktyce powinniśmy wymieniać bieliznę po każdej aktywności fizycznej. Trening na siłowni, długi spacer czy prace w ogródku powinny kończyć się wymianą bielizny. Częściej powinniśmy zmieniać ją także w czasie upałów. - Bielizna pobiera dużo martwego naskórka z okolic intymnych, a także bakterii — zarówno tych zdrowych, naturalnie występujących, które mają wszyscy, jak i bardziej szkodliwych, które mogą być wynikiem infekcji, takich jak pleśniawki i choroby przenoszone drogą płciową - powiedziała Dr Shirin Lakhani w rozmowie z The Independent".

