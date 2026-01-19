10 lat temu chwyciłam za ten proszek podczas prania ręczników i do teraz nie kupiłam nowych. Pranie ręczników turecką metodą to obłęd. Pachnące i mięciutkie niczym nowiutkie

O praniu ręczników w internecie napisano już wiele. Ta niepozorna czynność ma ogromne znaczenie dla naszego komfortu oraz skóry. Okazuje się, że domowe sposoby na pranie ręczników działają o wiele lepiej niż chemiczne detergenty. Ten naturalny proszek zastąpił mi wszystkie płyny do delikatnego prania, a odkąd 10 lat temu zaczęłam go stosować to nie musiałam kupować nowych ręczników. Sprawdź, jak prać ręczniki domowymi sposobami.

Pranie ręczników

Autor: New Africa/ Shutterstock
  • Częste pranie ręczników w wysokich temperaturach sprawia, że stają się szorstkie i mniej chłonne.
  • Odkryj sprawdzony, naturalny sposób na przywrócenie ręcznikom miękkości, świeżości i śnieżnobiałego wyglądu.
  • Wystarczy dodać ten popularny proszek, aby Twoje ręczniki były jak nowe – sprawdź, co to za składnik!

Wymieszaj ten proszek i dodaj do prania ręczników! Będą jak nowe

Dlaczego pranie ręczników budzi tak wiele pytań? Niby zwykłe tkaniny, a jednak zastosowanie niezwykłe. Ręczniki z jednej strony wymagają regularnego prania w wyższych temperaturach, a z drugiej strony, muszą być delikatnie i przyjemne dla skóry. Czy da się to pogodzić? Częste pranie w wyższych temperaturach nie pozostaje bez wpływu na jakość i wygląd materiałów. Szybciej się one zużywają, a także sztywnieją. W przypadku ręczników lepiej jest unikać takiego stanu rzeczy. Twarde i szorstkie ręczniki mogą podrażniać skórę, a także być mniej chłonne. Okazuje się, że w dobie naturalnych sposobów na sprzątanie domowe metody prania ręczników zyskują na popularności. Pozwalają one przywrócić tkaninom miękkość, usuwają brzydkie zapach (w tym odór stęchlizny), a także odświeżają materiały, by te wyglądały jak nowe. 

Wiele lat temu pewna Turczynka powiedziała mi, że ręczniki najlepiej prać w sodzie oczyszczonej. Ten naturalny proszek świetnie wspomaga klasyczne detergenty piorące. Zmiękcza wodę, a tym samym niweluje sztywnienie materiałów, nawet po częstym praniu. Soda oczyszczona ma działanie bakteriobójcze, dzięki czemu usuwa brzydkie zapachy i zabija zarazki, które osadzają się na ręczników. Może ona ona również delikatnie wybielać pożółkłe i poszarzałe tkaniny. Sodę oczyszczoną możesz dodawać solo do prania, lub mieszać ją z kwaskiem cytrynowym. Wtedy jej działanie będzie jeszcze silniejsze. Na jedno pranie wystarczą 3 łyżki stołowe sody oczyszczonej i 1 łyżka kwasy cytrynowego (zamiennie możesz stosować także proszek do pieczenia). Sodę oczyszczoną możesz również wymieszać z ulubionym proszkiem do prania. Sprawi to, że będzie on jeszcze skuteczniejszy, a ręczniki przez długi czas pozostaną mięciutkie i pachnące. 

