Zalej 1 l zimnej wody, zagotuj i spryskaj trawnik w ogrodzie. Na kleszcze działa to lepiej niż chemia. Będą omijać podwórko szerokim łukiem. Naturalny oprysk z wrotyczu na kleszcze

W obliczu rosnącej plagi kleszczy w Polsce, ochrona ogrodu staje się priorytetem ze względu na zagrożenie boreliozą i kleszczowym zapaleniem mózgu.

Odkryj sprawdzony, ekologiczny sposób na zabezpieczenie działki: skuteczny napar z wrotyczu, który skutecznie odstrasza niebezpieczne pajęczaki.

Poznaj dokładny przepis na domowy oprysk i dowiedz się, jak krok po kroku chronić swoją rodzinę oraz zwierzęta przed inwazją kleszczy.

Sposób na kleszcze w ogrodzie. Jak zabezpieczyć działkę przed pajęczakami?

Od kilku dni mamy do czynienia z plagą kleszczy w Polsce. Te małe pajęczaki są wyjątkowo niebezpieczne dla ludzi i zwierząt, gdyż mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przed tymi pajęczakami. Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie skaczą z drzew, a najczęściej spotykamy w lasach, na łąkach, w parkach, a nawet w przydomowych ogródkach. Lubią wilgotne i zacienione miejsca, takie jak wysoka trawa, krzewy, zarośla czy ściółka leśna. To dlatego bardzo często możemy natknąć się na kleszcze nawet we własnym ogrodzie. Oczywiście istnieje szereg metod, które pozwolą nam pozbyć się kleszczy z ogrodu. Oprócz chemicznych oprysków można również postawić na ekologiczne odstraszacze kleszczy, takie jak zapachy, których owady nie znoszą. Na wielu ogrodniczych forach pytanie o to, jak zabezpieczyć swoje podwórko przed kleszczami pada coraz częściej. I to właśnie tam znalazłam domowy sposób na kleszcze w ogrodzie, który jest o wiele częściej polecany niż chemiczne opryski. Otóż zdaniem ogrodników najlepiej zwalcza kleszcze napar z wrotyczu. Jak go przygotować?

Zalej 1 l zimnej wody, zagotuj i spryskaj trawnik w ogrodzie. Przepis na oprysk z wrotyczu na kleszcze

Do przygotowania takiego naturalnego oprysku na kleszcze z wrotyczu potrzebujesz 500 g świeżych liści i kwiatów wrotyczu (lub 50 g suszonych) oraz 10 litrów wody. Świeży wrotycz drobno posiekaj, zalej wodą i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie gotuj całość przez około 20-30 minut na wolnym ogniu. Po ostygnięciu przecedź wywar, aby usunąć z niego resztki roślin. Teraz jest gotowy do użycia. Przelej go do butelki z atomizerem i opryskaj miejsca, w których kleszcze najczęściej przebywają: wysokie trawy, krzewy, zarośla, obrzeża ogrodu, miejsca styku ogrodu z lasem lub nieużytkami. Skup się na dolnych partiach roślin. Zabieg najlepiej jest wykonywać rano lub wieczorem, gdy słońce nie jest intensywne, aby uniknąć poparzeń roślin i szybkiego odparowania preparatu. Opryski powtarzaj co 7-10 dni, a także po każdym obfitym deszczu.

Oprysk z wrotyczu na kleszcze. Jak działa?

Wrotycz pospolity (Tanacetum vulgare) jest rośliną, której przypisuje się właściwości odstraszające owady, w tym kleszcze, ze względu na silny, charakterystyczny zapach i zawartość związków chemicznych takich jak tujon. Teoretycznie, silny zapach wrotyczu może dezorientować kleszcze i zniechęcać je do przebywania na opryskanych obszarach.

Domowe sposoby na zwalczenie kleszczy w ogrodzie. Ziemia okrzemkowa

Innym, równie skutecznym sposobem na pozbycie się kleszczy z ogrodu jest ziemia okrzemkowa. To naturalny proszek, który składa się z mikroskopijnych, ostrych skorupek okrzemek. Działa mechanicznie – uszkadza pancerze owadów (w tym kleszczy), powodując ich odwodnienie i śmierć. Co ważne, jest ona bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych. Jak zastosować ziemię okrzemkową, aby zwalczyć kleszcze w ogrodzie? Możesz rozsypać ją w miejscach, gdzie kleszcze są najbardziej aktywne – na brzegach trawników, wzdłuż ścieżek, pod krzewami. Pamiętaj jednak, że ziemia okrzemkowa traci skuteczność po deszczu i w wilgotnym środowisku, wymaga regularnego ponawiania aplikacji.

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Quiz dla wprawionych ogrodników. Czy rośliny Cię lubią, a Ty wiesz o nich wszystko? Za 7/10 bijemy brawo! Pytanie 1 z 10 Która z poniższych roślin jest znana z intensywnie pachnących kwiatów? pelargonia begonia hiacynt Następne pytanie