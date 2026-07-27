Dietetyczka Roksana Środa zdradza: pragnienie to sygnał ostrzegawczy. Tak organizm reaguje na odwodnienie

Wysokie temperatury sprzyjają szybkiej utracie płynów, co może skutkować odwodnieniem organizmu.

Dietetyczka kliniczna Roksana Środa zaznacza, że ciało daje nam znaki, które mogą zwiastować braki wody.

Sprawdź, jak twój organizm reaguje na niedobór płynów, zanim jeszcze poczujesz pragnienie, i poznaj sposoby na obronę przed odwodnieniem.

W upalne dni musimy w sposób szczególny dbać o odpowiednie nawodnienie naszego ciała. Ważne jest, aby pamiętać, że napoje nie są sobie równe pod względem właściwości nawadniających. Słodkie napoje gazowane, energetyki czy alkohol to nie są trafione wybory na gorące dni. Jeśli podejmujemy długotrwały wysiłek fizyczny lub obficie się pocimy, warto rozważyć dodatkowe przyjmowanie elektrolitów. Razem z potem ucieka z nas bowiem nie tylko woda, ale również istotne składniki mineralne.

Takie są objawy odwodnienia organizmu. Dietetyczka kliniczna wskazuje, jakie sygnały wysyła organizm

Powszechnie sądzi się, że pragnienie to pierwszy sygnał ostrzegawczy przed odwodnieniem. Jednak dietetyczka kliniczna i uczestniczka 14. sezonu "MasterChefa", Roksana Środa, wskazuje, że jest to już stan alarmowy. Oznacza on, że nasz organizm zdążył już pozbyć się części zapasów wody. Zanim faktycznie zachce nam się pić, organizm wysyła delikatniejsze sygnały, które nietrudno pomylić ze zwykłym zmęczeniem lub efektem upałów.

Większość z nas myśli, że dopóki nie chce nam się pić, wszystko jest w porządku. To jeden z największych mitów. Pragnienie wcale nie jest pierwszym objawem odwodnienia – to raczej czerwona lampka alarmowa, którą organizm zapala, gdy już straciliśmy około 1-2% wody. Można powiedzieć, że kiedy czujesz pragnienie, Twój organizm jest już w pewnym stopniu odwodniony. Zanim pojawi się silne pragnienie, ciało wysyła subtelniejsze sygnały, które często ignorujemy lub mylimy z przemęczeniem, a to właśnie na nie warto zwrócić uwagę: Spadek koncentracji: mózg składa się w około 80% z wody. Nawet minimalny jej ubytek sprawia, że zaczynamy wolniej myśleć, trudniej nam się skupić i czujemy "mgłę mózgową".

Ból i zawroty głowy: spadek objętości krwi sprawia, że do mózgu dociera mniej tlenu.

Ciemny kolor moczu: to najprostszy test. Prawidłowo nawodniony organizm wydala mocz o barwie jasnej – słomkowej. Jeśli jest on ciemnożółty lub bursztynowy – to znak, że nerki oszczędzają każdą kroplę wody.

Uczucie suchości w ustach i spadek elastyczności skóry

Nagłe zmęczenie i osłabienie: bez wody krew gęstnieje, a serce musi pompować ją mocniej i szybciej, co natychmiast nas wycieńcza - podkreśla ekspertka.

W miesiącach letnich dbanie o nawodnienie powinno być kluczowym elementem naszej troski o dobre samopoczucie. Konsekwentne spożywanie płynów i reagowanie na wczesne sygnały organizmu pozwala ograniczyć niebezpieczeństwo odwodnienia i ułatwia funkcjonowanie nawet podczas największych skwarów.

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