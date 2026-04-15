Rozsyp w swoim ogrodzie jeszcze w kwietniu. Kleszcze będą go omijać szerokim łukiem, a Ty spokojnie odpoczniesz na kocyku. Sposób na kleszcze w ogrodzie

Sposób na kleszcze w ogrodzie. Jak zabezpieczyć podwórko?

Wiosna to czas, kiedy chętnie spędzamy wolny czas na łonie natury. Niestety, wraz z wyższą temperaturą aktywne stają się również kleszcze – małe pajęczaki, które mogą przenosić groźne choroby, takie jak borelioza czy kleszczowe zapalenie mózgu. Dlatego tak ważne jest odpowiednie zabezpieczenie przed tymi pajęczakami. Wbrew powszechnej opinii kleszcze nie skaczą z drzew, a najczęściej spotykamy w lasach, na łąkach, w parkach, a nawet w przydomowych ogródkach. Lubią wilgotne i zacienione miejsca, takie jak wysoka trawa, krzewy, zarośla czy ściółka leśna. To dlatego bardzo często możemy natknąć się na kleszcze nawet we własnym ogrodzie. Oczywiście istnieje szereg metod, które pozwolą nam pozbyć się kleszczy z ogrodu. Oprócz chemicznych oprysków można również postawić na ekologiczne odstraszacze kleszczy. Są to między innymi zapachy, których owady nie znoszą.

Rozsyp w swoim ogrodzie jeszcze w kwietniu. Kleszcze będą go omijać szerokim łukiem

Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pozbycie się kleszczy z ogrodu jest ziemia okrzemkowa. To naturalny proszek, który składa się z mikroskopijnych, ostrych skorupek okrzemek. Działa mechanicznie – uszkadza pancerze owadów (w tym kleszczy), powodując ich odwodnienie i śmierć. Co ważne, jest ona bezpieczna dla ludzi i zwierząt domowych. Jak zastosować ziemię okrzemkową, aby zwalczyć kleszcze w ogrodzie? Możesz rozsypać ją w miejscach, gdzie kleszcze są najbardziej aktywne – na brzegach trawników, wzdłuż ścieżek, pod krzewami. Pamiętaj jednak, że ziemia okrzemkowa traci skuteczność po deszczu i w wilgotnym środowisku, wymaga regularnego ponawiania aplikacji.

Czym odstraszyć kleszcze z podwórka?

Czym jeszcze można odstraszyć kleszcze z ogrodu? Zastosuj oprysk. Potrzebujesz gałązek i kory czeremchy zwyczajnej (Prunus padus). Wrzuć je do garnka, zalej wodą i zagotuj. Gdy woda zacznie wrzeć, zmniejsz ogień i gotuj wywar jeszcze przez 30 minut, po czym zostaw do ostygnięcia. Przelej napar do konewki lub butelki z atomizerem i rozlej w miejscach w ogrodzie, gdzie najczęściej przebywają kleszcze, czyli przy krzewach, pod drzewami, wokół trawnika. Okazuje się, że naturalny zapach czeremchy działa odstraszająco na kleszcze.

