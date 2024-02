Kleszcze wyszły na żer. Znajomy leśnik pokazał mi, jak chronić się przed kleszczami. Wystarczy, że rozpylę kilka kropel na skórę, a kleszcze trzymają się z daleka ode mnie i mojej rodziny

Zawsze pamiętaj, by zrobić to z liściem laurowym podczas gotowania. W innym przypadku możesz narazić się na poważne niebezpieczeństwo, Czy liście laurowe są szkodliwe?

Wysokie temperatury powietrza sprawiły, że w lasach i na łąkach pojawiły się już kleszcze. Eksperci wskazują, że kleszcze wychodzą na żer, gdy temperatury osiągają wartości powyżej 4 st. C. i są tak samo aktywne, jak wiosną i latem. W mediach społecznościowych od pewnego czasu można natknąć się na doniesienia o kleszczach. Również leśnicy przestrzegają. Nadleśnictwo Bolewice opublikowało film, na którym widać aktywne kleszcze, które obsiadły jedną z osób podczas spaceru po lesie. Jeżeli wybierasz się do lasu lub na łąkę, to pamiętaj, by już teraz odpowiednio zabezpieczyć się przed kleszczami.

Znajomy leśnik pokazał, jak poradzić sobie z kleszczami. Ma na nie swój sprawdzony sposób

Przed wizytą w lesie warto zaopatrzyć się w preparaty odstraszające kleszcze. Możesz wykorzystać kupne spray'e lub maści, albo postawić na naturalne metody. Kleszcze nie przepadają za pewnymi zapachami i ich unikają. Znajomy leśnik zdradził mi, że on najczęściej korzysta z olejków eterycznych zawierających w składzie czystek. To naturalny sposób na odstraszenie kleszczy, który może być stosowany zarówno na ludziach oraz zwierzętach. Kleszcze nie lubią również zapachów olejku z drzewa herbacianego, a także lawendy, tymianku oraz szałwii. Bez względu na stosowane metody odstraszania kleszcze pamiętaj, by po każdej wizycie w lesie lub na łące regularnie sprawdzać, czy nie przyniosło się kleszcza na ubraniach.