Mszyce opanowały cały świat. Ten oprysk od himalajskiego rolnika zabija owady w 2 dni. W kwietniu spryskaj tym krzewy, a mszyce w tym sezonie będą tylko u sąsiadów

Mszyce to plaga ogrodów, niszcząca rośliny i przenosząca choroby.

Chemiczne opryski są skuteczne, ale istnieje też ekologiczna alternatywa.

Odkryj domowy sposób na mszyce, który wykorzystuje… mydło! Sprawdź, jak go przygotować!

Mszyce to niewielkie owady, które należą do najpopularniejszych szkodników w ogrodzie. Występują praktycznie na całym świecie, najczęściej w umiarkowanych strefach klimatycznych. Żerują wczesną wiosną i pojawiają się bardzo szybko. Czasem wystarczy kilka dni nieuwagi, aby mszyce opanowały krzew. Szkodniki te znajdziesz zarówno na krzewach ozdobnych, jak na krzaczkach warzywnych i owocowych. Jak w przypadku wielu innych gatunków szkodników, największe zagrożenie stanowią larwy żerujące na łodygach i na zewnętrznych częściach liści. Żywią się one życiodajnymi sokami roślin doprowadzając je do obumarcia. Krzewy zaatakowane przez mszyce przestają rosnąć i owocować. Warto pamiętać również, że mszyce mogą przenosić stanowić źródło niebezpiecznych patogenów i przenosić choroby. Mszyce żyją w symbiozie w mrówkami, które żywią się produkowaną przez nie spadzią.

Ekologiczny oprysk na mszyce od himalajskiego rolnika. Zabija owady w kilka dni

Walka z mszycami w ogrodzie to przede wszystkim opryski. Stosuje się zarówno ochronne, prewencyjne metody, jak i chemiczne opryski, które zabijają larwy. Najskuteczniejszą metodą eliminacji mszyc są opryski kontaktowe, które działają bezpośrednio na ciała owadów. Zatykają ich otwory gębowe prowadząc do szybkiej śmierci.

Wśród chemicznych oprysków poleca się przede wszystkim insektycydy systemowe. Są to specjalistycznej środki owadobójcze, które wpływają do wnętrza rośliny sprawiając, że jej soki stają się toksyczne dla szkodników.

Wśród domowych sposobów do walki z mszycami najczęściej rekomenduje się olejowe opryski. Są one bezpieczne dla roślin i często zalecane w przypadku krzewów owocowych. Skutecznym olejem do walki z mszycami jest olej parafinowy. Powstaje one procesie destylacji ropy naftowej. W ogrodnictwie stosuje się olej parafinowy o niskim stężeniu, najczęściej 2-procentowym. Olej parafinowy pokrywa ciała mszyc blokując ich aparaty oddechowe. Prowadzi do uduszenia szkodników. Dodatkowo niszczy ona larwy i złożone jaja. Opryski na bazie oleju parafinowego najlepiej jest stosować wczesną wiosna, gdy rośliny są jeszcze w fazie uśpienia.

Domowy oprysk na mszyce

Do przygotowania najprostszego roztworu będziesz potrzebować wody, szarego mydła (lub mydła potasowego) oraz opcjonalnie czosnku lub cebuli dla wzmocnienia efektu. Zacznij od przygotowania bazy mydlanej. W tym celu zetrzyj około 20-30 gramów szarego mydła na tarce i rozpuść je w litrze ciepłej wody. Mieszaj energicznie, aż mydło całkowicie się rozpuści i powstanie jednolity roztwór. Ważne jest, aby mydło było bez dodatków zapachowych i barwników, które mogłyby zaszkodzić roślinom. Jeśli chcesz wzmocnić działanie oprysku, możesz dodać do niego czosnek lub cebulę. Rozgnieć kilka ząbków czosnku lub drobno posiekaj małą cebulę. Dodaj je do roztworu mydlanego i pozostaw na kilka godzin, a najlepiej na całą noc, aby składniki aktywne mogły się uwolnić. Po tym czasie przecedź roztwór przez gęste sitko lub gazę, aby usunąć wszystkie stałe cząstki, które mogłyby zatkać opryskiwacz. Przelej przygotowany roztwór do butelki z atomizerem. Opryskuj rośliny dokładnie, koncentrując się na spodniej stronie liści, gdzie mszyce najchętniej żerują. Pamiętaj, aby pokryć całą powierzchnię rośliny, na której zauważyłeś szkodniki. Oprysk najlepiej wykonywać wieczorem lub wcześnie rano, aby uniknąć szybkiego wysychania roztworu na słońcu i potencjalnego poparzenia liści.

