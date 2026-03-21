Mszyce zaatakowały rośliny już teraz? Marcowy oprysk, który uchroni krzewy przed szkodnikami teraz i na kolejne miesiące. Naturalny oprysk na mszyce

Karolina Piątkowska
2026-03-21 6:18

Marzec to miesiąc, w którym należy rozpocząć ochronę krzewów przed atakami szkodników. Mało osób wie, że jaja mszyc zimują na krzewach i wiosną rozpoczynają swoją aktywność. W walce z mszycami warto zatem postawić na prewencję i zadbać o krzewy już wczesną wiosną, zanim mszyce na dobre rozpoczną swoje działanie. Ten oprysk wykonaj już w marcu, a w kolejnych miesiącach nie będzie martwił się o mszyce w ogrodzie.

Oprysk na mszyce

Autor: Shutterstock
  • Mszyce, składające jaja jesienią, wylęgają się wiosną, zagrażając Twoim roślinom i plonom.
  • Wczesnowiosenne opryski są kluczowe, by przerwać cykl rozwojowy szkodników i chronić ogród.
  • Odkryj prosty przepis na skuteczny oprysk z oleju parafinowego, który zwalczy mszyce i ich jaja.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo stosować ten domowy środek, by cieszyć się ogrodem wolnym od szkodników.

Dlaczego opryski na mszyce warto stosować wczesną wiosną?

Mszyce składają jaja późnym latem oraz jesienią. To z nich na wiosnę wylęgają się szkodniki, które atakują krzewy i inne rośliny w Twoim ogrodzie. Mszyce to poważne szkodniki, które mogą doprowadzić do całkowitego zniszczenia plonów. Odżywiają się sokiem z roślin doprowadzając do całkowitego obumarcia krzewów. Mszyce w ekosystemie pełnią swoją rolę. Wydzielają one soki, którymi żywią się mrówki. Na działkach i przydomowych ogródkach mszyce to jednak bez wątpienia szkodniki, które należy eliminować. Ze złożonych jesienią jaj już wczesną wiosną zaczynają wykluwać się pierwsze owady. Dlatego tak ważne są pierwsze opryski. Aby przerwać ten proces i całkowicie wyeliminować mszyce oraz ich jaja spryskaj rośliny tym opryskiem już w marcu. Dzięki temu przez cały sezon będziesz mieć spokój, a Twoje krzewy będą bezpieczne.

Wymieszaj ten olej z wodą i spryskaj rośliny. Oprysk, który zabija mszyce i ich jaja

Skutecznym opryskiem na marcowe pryskanie roślin przeciwko mszycom jest olej parafinowy. Oblepia on zarówno dojrzałe owady oraz jaja. W ten sposób olej zalepia otwory oddechowe mszyc doprowadzając do ich obumarcia. Aby przygotować oprysk na mszyce wymieszaj 100 ml oleju parafinowego z 5 l wody. Całość przelej do butelki z atomizerem i dokładnie spryskaj miejsca, na których najczęściej bytują mszyce. To między innymi gałęzie, pędy, a przy korzeniach. Zabieg ten wykonuj po południu, aby uniknąć pełnego słońca. Pamiętaj, że oprysku z oleju parafinowego nie powinno się stosować na wschodzące uprawy warzyw ponieważ niedobrze działa on na liście roślin. Z powodzeniem oprysk ten możesz stosować na drzewa owocowe, maliny, jeżyny oraz krzewy ozdobne w tym róże oraz bukszpan. Oprysk z oleju parafinowego sprawi, że mszyce się nie wyklują i nie będą żerować na Twoich roślinach.

Super Express Google News
Quiz o kwiatach. Test, który sprawdzi, czy Twoja wiedza rozkwitła, czy jednak te rośliny to wciąż tajemniczy ogród
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się kwiat, który jest symbolem miłości i ma czerwone płatki?
Niewymagające kwiaty na balkon
Galeria zdjęć 10
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MSZYCE
SZKODNIKI
oprysk na mszyce