Zrób to z sierścią psa każdym spacerze. Wyciągniesz wszystkie kleszcze kilkoma ruchami. Sposób na kleszcze u psa

Po każdym spacerze kleszcze mogą wrócić z psem do domu, stanowiąc zagrożenie dla pupila i domowników, nawet pomimo stosowania zabezpieczeń.

Odkryj genialny trik, który pozwala szybko usunąć z sierści psa kleszcze, zanim zdążą się wbić w skórę.

Nie pozwól, by te pasożyty rozprzestrzeniły się po domu – poznaj też sprytny sposób z telefonem, by łatwo je namierzyć, nawet na ciemnej sierści!

Sposób na kleszcze u psa. Jak je szybko znaleźć po spacerze?

Wszechobecne kleszcze spędzają sen z powiek właścicielom psów. I choć można skutecznie zabezpieczyć swojego czworonoga przed ukąszeniem przez kleszcza, na przykład stosując tabletki lub krople przeciwko pasożytom zewnętrznym, to nie unikniemy sytuacji, że zwierzak nie będzie przynosić kleszczy w sierści do naszego domu. Wówczas bardzo ważne jest szybkie wykrycie pajęczaka zanim zejdzie on z naszego pupila i powędruje w głąb mieszkania. Dlatego po każdym spacerze od razu po wejściu do domu zaleca się, aby dokładnie przeszukać sierść psa i w porę zdjąć z niego żywe pasożyty. A jak zrobić to szybko? W mediach społecznościowych pojawiła się porada, które z pewnością ułatwi życie wielu posiadaczom czworonogów. Okazuje się, że kleszcze, które jeszcze nie zdążyły się wbić w skórę zwierzęcia można szybko zdjąć za pomocą zwykłej rolki do ubrań.

Zrób to z sierścią psa każdym spacerze. Rolką wyciągniesz kleszcze

Na profilu @arrakis_aussie pojawiła się prosta instrukcja jak za pomocą rolki do ubrań skutecznie i szybko wyłapać kleszcze z sierści psa. Oczywiście ten sposób działa wyłącznie na pajęczaki, które jeszcze nie zdążyły się wbić w skórę zwierzęcia, a luźno spacerują sobie po naszym czworonogu. Dzięki temu nie tylko zapobiegniemy wbiciu się pasożyta, ale też zejściu ich na przestrzeń naszego mieszkania. Wystarczy klejącą częścią rolki energicznie przeczesać całe ciało psiaka. Pajęczaki po prostu przykleją się do rolki i nie będą mogły się uwolnić.

Sposób na znalezienie kleszcza w sierści psa telefonem

Wiadomo też, że o ile na zwierzętach o jasnym umaszczeniu wykrycie pajęczaka raczej nie będzie problemem, to u tych z ciemną sierścią jest to ogromne wyzwanie. Wtedy warto skorzystać ze swojego telefonu, który posiada funkcję ułatwiającą namierzenie kleszczy w nawet ciemnej sierści naszego zwierzaka. Na profilu @labidakar na Instagramie pojawił się prosty trik z użyciem telefonu, który pomaga dostrzec kleszcza, zanim ten jeszcze wbije się w skórę psa. Autorka profilu pokazuje krok po kroku, jak wykorzystać kamerę w telefonie do "prześwietlenia" futrzaka:

Wchodzimy w ustawienia telefonu i dodajemy filtry. Wybieramy filtr odwrócony lub odwrócone kolory. Włączamy aparat i prześwietlamy pieska. Szukamy świecącej na jasno kropki - to kleszcz.

7