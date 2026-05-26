Dlaczego młode ziemniaki wychodzą wodniste? Uniknij tego błędu, by zawsze były kremowe

Młode ziemniaki to prawdziwy letni rarytas, jednak nierzadko po ugotowaniu stają się wodniste, za co odpowiadają błędy w kuchni.

Ze względu na delikatną budowę i dużą ilość wody w składzie, łatwo tracą swoją sprężystość podczas nieprawidłowej obróbki cieplnej.

Wystarczy kilka sprawdzonych sposobów, by na twoim talerzu zawsze gościły idealnie kremowe ziemniaczki.

Ziemniaki z początku sezonu różnią się od starszych odmian. Cechują się większą zawartością wody, a z kolei mają w sobie zdecydowanie mniej skrobi, co czyni je bardziej podatnymi na kuchenne błędy. Przetrzymywanie ich zbyt długo w gorącej wodzie sprawia, że zaczynają wchłaniać wilgoć, tracąc przy tym swoją naturalną jędrność. W konsekwencji bulwy mogą być zbyt miękkie i rozwodnione. Aby temu zapobiec, musimy zwrócić baczną uwagę na sam proces gotowania. Co ciekawe, ogromne znaczenie ma tu nawet ilość wody w garnku. Bardzo częstym błędem jest zalewanie młodych ziemniaków obfitą ilością zimnej wody. W przypadku tych konkretnych warzyw to zły krok. Powinniśmy nalać jedynie tyle płynu, by delikatnie zakrył on bulwy, co uchroni je przed nadmiernym nasączeniem.

Tak ugotujesz idealnie kremowe młode ziemniaczki

Kluczowy jest także odpowiedni czas obróbki. Pamiętajmy, że młode ziemniaki potrzebują znacznie mniej czasu na ugotowanie niż te, które spędziły w piwnicy całą zimę. Wiele osób notorycznie popełnia ten sam kulinarny grzech, skutkujący wodnistym smakiem. Ważna zasada mówi, by wrzucać młode ziemniaki wyłącznie na gotującą się wodę, a nie do zimnej, jak robimy to w przypadku starych odmian. Taki zabieg gwarantuje równomierne ugotowanie bez zbędnego wchłaniania płynu. Należy pilnować czasu – z reguły wystarcza od 15 do 20 minut gotowania od momentu, gdy woda zacznie wrzeć, by ziemniaki osiągnęły idealną miękkość. Oczywiście czas ten zależy od wielkości samych warzyw. Najbezpieczniej jest sprawdzać ich stan widelcem i zdejmować z ognia od razu po ugotowaniu. Warto też gotować je na średnim ogniu i pod przykryciem. Co ważne, po odcedzeniu wody absolutnie nie powinniśmy szczelnie zamykać garnka. Dobrze jest dać im chwilę „odetchnąć” bez przykrywki, ewentualnie odparować je na bardzo wolnym ogniu. Ten prosty trik zniweluje nadmiar wody, zapewniając ziemniakom świetną konsystencję.

Przygotowanie młodych ziemniaków nie jest trudnym zadaniem – wymagają one jedynie odrobiny wyczucia. Właściwa ilość wody, odpowiednio krótki czas gotowania we wrzątku i staranne odparowanie to recepta na sukces, dzięki której zachwycą nas one swoim niepowtarzalnym, letnim smakiem.

