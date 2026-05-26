Brytyjscy hydraulicy tylko w ten sposób odtykają niedrożny odpływ. Bez przepychaczki i przekleństw. Odpływ toalety znów będzie działał, jak powinien

Sposób od brytyjskich hydraulików na zatkany odpływ. Dzięki niemu woda znów będzie swobodnie spływać

Dla wielu osób nie ma większego koszmaru niż zatkany odpływ w muszli klozetowej. Nie zawsze jednak w takiej sytuacji potrzebna jest pomoc fachowca. Z niewielkimi zatorami poradzą sobie domowe sposoby, w tym niezastąpiony Kret. Możesz sięgnąć także po naturalne metody z wykorzystaniem octu. To w gospodarstwie domowym najlepszy środek usuwający zatory z rur. Najpierw wlej do muszli klozetowej około 1 litr wrzącej wody, następnie wlej kilka szklanek octu, następnie ponownie zalej wrzącą wodą i na koniec wsyp kilka dużych łyżek soli kuchennej. Ocet świetnie rozpuszcza wszelkiego rodzaju złogu udrażniający przy tym rury. Sól działa przeczyszczająco i sprawia, że odpływ znów staje się drożny. Pamiętaj, że w przypadku większych zatorów niezbędna może okazać się chemiczna mieszanka lub pomoc specjalisty.

Hydraulicy zwracają uwagę, że ważnym czynnikiem zapobiegającym zatorom w muszli klozetowej jest prewencja. Domowe sposoby świetnie sprawdzą się jako środki czyszczące rury i sprawiające, że nie będzie dochodziło do zatorów. Takim połączeniem jest wspomniany już ocet oraz soda oczyszczona. Stosowane razem tracą swoje właściwości czyszczące, ale przy zachowaniu odpowiedniego odstępu czasu. Po czyszczeniu muszli klozetowej wlej około 500 ml białego octu. Nie spuszczaj wody i odczekaj około 30 minut. Po tym czasie wlej do muszli klozetowej 1 litr gorącej wody i wsyp cztery czubate łyżki sody oczyszczonej. Ponownie odczekaj kilka minut, a następnie spuść wodę i gotowe. Takie połączenie octu i sody oczyszczonej skutecznie usunie niewielkie, dopiero co tworzące się zatory i sprawi, że toaleta nie będzie się zatykać.

Jak dbać o toaletę, by odpływ się nie zatykał?

Pamiętaj, że nawet z pozoru niewinne przedmioty mogą stać się przyczyną poważnych zatorów. Do najczęstszych "winowajców" należą chusteczki nawilżane (nawet te z etykietą "spłukiwalne" często nie rozpuszczają się w wodzie tak szybko jak papier toaletowy), waciki, patyczki higieniczne, nici dentystyczne, włosy, a także resztki jedzenia czy fusy po kawie. Te drobne elementy, gromadząc się z czasem, tworzą zbitą masę, która skutecznie blokuje przepływ wody.

