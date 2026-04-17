Kleszcze najczęściej wybierają tę grupę krwi. Zaskakujące wyniki badań czeskich naukowców

Kleszcze to poważne niebezpieczeństwo, a badacze z Czech sprawdzili, jaki rodzaj krwi najbardziej je przyciąga.

Z testów laboratoryjnych wynika, że pajęczaki mają swoją ulubioną grupę krwi, którą wybierają najchętniej.

Niezależnie od wyników eksperymentu, każda osoba przebywająca na łonie natury musi pamiętać o odpowiedniej ochronie.

Wiosna i lato to czas przebudzenia przyrody, ale też wzmożonej aktywności kleszczy. Te małe pajęczaki przenoszą niebezpieczne choroby, w tym boreliozę oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Ukrywają się w wysokich trawach, leśnej ściółce i krzewach. Obecnie można je spotkać nie tylko w głębokich lasach czy miejskich parkach, ale również w prywatnych ogrodach. Wiele osób zastanawia się, jak uniknąć ukąszenia podczas spacerów czy prac na działce. Najczęściej mówi się o stosowaniu specjalnych preparatów odstraszających, odpowiednio zakrywającym odzieniu oraz omijaniu zarośli. Tymczasem naukowcy z Uniwersytetu Masaryka w Brnie opublikowali wnioski, które pokazują, że nasze bezpieczeństwo zależy również od posiadanej grupy krwi.

Grupa krwi A najbardziej przyciąga kleszcze

Czescy badacze z Uniwersytetu Masaryka w Brnie przeprowadzili w 2018 roku specjalny test laboratoryjny. Jego rezultaty opisano na łamach branżowego magazynu „Annals of Agricultural and Environmental Medicine”. Celem specjalistów było zweryfikowanie, czy pajęczaki reagują silniej na określony rodzaj ludzkiej krwi. W trakcie prób wykorzystano sto kleszczy pospolitych, którym udostępniono próbki czterech podstawowych grup. Zgromadzone dane pokazały, że aż w 36 procentach przypadków pajęczaki wybierały krew grupy A. Stanowiła ona ich absolutną preferencję. Na kolejnych miejscach znalazły się grupy 0 oraz AB. Najmniejszym zainteresowaniem cieszyła się z kolei grupa B, którą wykryto zaledwie u 15 procent badanych osobników. Eksperci zaznaczają jednak, aby do tych ustaleń podchodzić z dystansem. Testy prowadzono w zamkniętym laboratorium, co nie zawsze w stu procentach przekłada się na naturalne środowisko. Ogromny wpływ na ryzyko ukąszenia ma to, jak długo przebywamy na świeżym powietrzu oraz po jakim terenie spacerujemy. Choć pajęczaki mogą kierować się konkretnymi upodobaniami, w sezonie wiosenno-letnim każdy człowiek powinien uważać na siebie. Badacze niezmiennie rekomendują używanie repelentów, noszenie ubrań z długimi rękawami i nogawkami, a także szybkie i umiejętne wyciągnięcie kleszcza, gdy tylko zauważymy go na ciele.

