Oficjalnie zniesiona, a Polska wciąż ją obchodzi. Trwa właśnie teraz

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Oficjalnie zniesiona, w Polsce wciąż żywa
Oktawa, czyli ośmiodniowe przedłużenie świętowania ważnej uroczystości, przez wieki była stałym elementem kalendarza liturgicznego. Jednak w 1955 roku papież Pius XII, w ramach reformy upraszczającej obrzędy, zniósł większość oktaw, w tym tę związaną z Bożym Ciałem. W całym Kościele katolickim pozostały jedynie oktawy Bożego Narodzenia i Wielkanocy.
Dlaczego więc w polskich kościołach nadal widzimy codzienne procesje? To efekt prośby, z jaką polscy biskupi zwrócili się do Stolicy Apostolskiej. Ze względu na głębokie zakorzenienie tego zwyczaju w polskiej pobożności, Episkopat Polski otrzymał zgodę na jego zachowanie. Formalnie rzecz biorąc, oktawa Bożego Ciała w Polsce nie ma rangi liturgicznej, a jest pielęgnowanym zwyczajem.
Jak wyglądają obchody oktawy Bożego Ciała?
Przez osiem dni po Bożym Ciele wierni gromadzą się na wieczornych nabożeństwach połączonych z procesją eucharystyczną wokół kościoła. Procesje te są zazwyczaj krótsze niż ta główna w dzień uroczystości. Często na zakończenie oktawy, w ostatni czwartek, procesja ponownie zatrzymuje się przy czterech ołtarzach, symbolizujących cztery strony świata i cztery Ewangelie. To publiczne wyznanie wiary i radosne przedłużenie świętowania obecności Chrystusa w Eucharystii.
Zwieńczenie oktawy, czyli święcenie wianków
Ostatni dzień oktawy to także czas jednego z najpiękniejszych zwyczajów ludowych – błogosławieństwa wianków. Są one plecione z pierwszych letnich kwiatów i ziół leczniczych, takich jak mięta, macierzanka, rozchodnik, rumianek czy jaśmin. Poświęcone wianki zabiera się do domów i wiesza przy drzwiach, nad świętymi obrazami lub w budynkach gospodarczych. Zgodnie z dawnymi wierzeniami, miały one chronić domowników i ich dobytek przed:
- burzami i uderzeniem pioruna,
- pożarem i innymi nieszczęściami,
- chorobami i złymi mocami.
Zaschnięty wianek przechowywano przez cały rok, a stary palono przed przyniesieniem nowego. Choć dziś na magiczne właściwości ziół patrzymy z przymrużeniem oka, tradycja święcenia wianków jest postrzegana jako wyraz wdzięczności Bogu za dary natury i prośba o opiekę nad polami i plonami.