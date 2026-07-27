Wyciśnij na połówkę i wrzuć ją do śmierdzącej pralki. Nastaw puste pranie na 90 stopni, a bęben znów będzie czysty i pachnący. Sposób na czyszczenie pralki

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-07-27 13:45

Nie jest żadną tajemnicą, że czysta pralka to gwarancja czystego prania. Dlatego, kiedy tylko poczujesz, że z wnętrza urządzenia wydobywa się brzydki, zduszony zapach, to od razu działaj. Wyciśnij na połówkę cytryny pastę i wrzuć ją do śmierdzącego bębna. Nastaw puste pranie na 90 stopni, a po zakończonym cyklu będziesz mogła cieszyć się czystą i pachnącą pralką.

Ręce osoby przecierającej fioletową szmatką uszczelkę w otwartej pralce. O sposobach na czystą pralkę przeczytasz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Nieprzyjemny zapach z pralki i brudne pranie to sygnał, że urządzenie wymaga natychmiastowego i regularnego czyszczenia, by służyło dłużej.
  • Zapomnij o drogich środkach chemicznych! Wykorzystaj zaskakujący duet, aby skutecznie pozbyć się pleśni i nieświeżego zapachu.
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Sposób na czyszczenie pralki. Tak usuniesz z niej brzydki zapach

O regularnym czyszczeniu pralki powinien pamiętać każdy z nas. To ono zagwarantuje nam, że pranie będzie czyste i pachnące, ale także sprawi, że urządzenie posłuży nam możliwie jak najdłużej. Jak często powinno się czyścić pralkę? Czynność tę powinno się wykonywać przynajmniej raz w miesiącu lub raz na 30 cykli. W przeciwnym wypadku zacznie rozwijać się w niej pleśń, a zalegający w jej wnętrzu brud będzie wydzielać nieprzyjemny zapach. To z kolei sprawi, że pranie będzie śmierdzieć stęchlizną, a w końcu nie o to nam chodzi. Ale nie musisz kupować specjalnych detergentów, aby dokładnie wyczyścić swoją pralkę i usunąć z niej pleśń. Doskonale sprawdzą się też domowe sposoby. A czym usunąć brzydki zapach z bębna pralki? Tu pomoże cytryna i pasta do zębów.

Wyciśnij na połówkę i wrzuć ją do śmierdzącej pralki, a bęben znów będzie czysty i pachnący. Czyszczenie pralki cytryną i pastą do zębów

Czyszczenie pralki cytryną i pastą do zębów to domowy sposób na przywrócenie bębnowi czystości i przyjemnego zapachu. Wystarczy, że przekroisz cytrynę na pół i wyciśniesz na nią niewielką ilość pasty do zębów. Wrzuć taką połówkę cytrusa do bębna pralki i nastaw pranie o temperaturze 90 stopni Celsjusza. Pasta do zębów działa jako delikatny środek ścierny i detergent, co sprawia, że jest dobra do czyszczenia powierzchni. Z kolei cytryna zawiera kwas cytrynowy, który jest naturalnym środkiem odkamieniającym, dezynfekującym i odświeżającym. W efekcie bęben będzie czysty, a brzydki zapach zniknie.

Jak wyczyścić pralkę i jej elementy?

Oczywiście oprócz czyszczenia wnętrza pralki, należy pamiętać także o starannym umyciu jej kołnierza gumowego, szuflady i filtrów. Przygotuj roztwór wody z octem w proporcjach 2:1. Wymyj nim kołnierz wokół bębna i namocz na 15 minut szufladę na proszek. Następnie szczoteczką do zębów dokładnie ją wyszoruj. Kiedy będzie czysta zamontuj ją w swoim miejscu. Należy pamiętać także o filtrze, który znajduje się na dole urządzenia. Wyjmij go i wyszoruj szczoteczką, usuwając wszelkie kłaczki.

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CZYSZCZENIE PRALKI