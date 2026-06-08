Rozpuść 1/2 szklanki z wodą i spryskaj chwasty w trawie w słoneczny dzień. Wypali je niemal od razu, a trawnik będzie wyglądać jak ogrodach z telewizji. Sposób na chwasty w trawie

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-06-08 12:44

Pojawienie się chwastów w trawie przed domem budzi u wielu osób frustracje. Nic dziwnego - każdy pragnie mieć idealny, gęsty trawnik w ogrodzie, a wszelkie wykwity nie są mile widziane. Na szczęście chwasty w trawie można zwalczyć s=domowym sposobem. Rozpuść pół szklanki z wodą i przygotowany oprysk zaaplikuj w słoneczny dzień bezpośrednio na wykwity, a wypali je niemal od razu.

Oprysk na chwasty

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Autor: Shutterstock
  • Chwasty w trawie to powszechny problem, często sygnalizujący osłabienie Twojej murawy i potrzebę natychmiastowej interwencji.
  • Zamiast sięgać po agresywne środki chemiczne, poznaj sprawdzony, domowy oprysk, który wypali niechciane rośliny niemal od razu.
  • Odkryj precyzyjny przepis na ten ekologiczny środek i dowiedz się, jak przygotować trawnik, by chwasty już nigdy nie stanowiły zagrożenia!

Sposób na chwasty w trawie. Domowy oprysk wypali je niemal od razu

Chwasty w trawie to utrapienie chyba każdego posiadacza ogrodu. W końcu większość z nas marzy, aby znajdujący się w nim trawnik wyglądał jak z magazynu ogrodowego i chce zrobić wszystko, aby osiągnąć ten cel. Niestety wiosną nawet w najbardziej zadbanej trawie lubią wyrastać przeróżne chwasty. To też ważny sygnał dla ogrodników. Otóż może to oznaczać, że trawa jest osłabiona i brakuje jej odpowiednich warunków do rozwoju. A jak zwalczyć takie chwasty w trawie? Oczywiście można zastosować silne chemiczne opryski, jednak najpierw warto wypróbować bardziej ekologiczny sposób na chwasty w trawie. Taki domowy oprysk wypali je niemal od razu, a murawa będzie idealnie czysta. Jak go przygotować? Potrzebujesz wody, octu spirytusowego, soli oraz płynu do mycia naczyń.

Rozpuść 1/2 szklanki z wodą i spryskaj chwasty w trawie w słoneczny dzień. Trawnik będzie wyglądać jak ogrodach z telewizji

Z racji, ze każdy marzy o ogrodzie wyglądającym jak te w telewizji, to warto zadbać przede wszystkim o trawnik. Powinien być soczyście zielony, gęsty i pozbawiony chwastów. Jak przygotować ten domowy oprysk na chwasty w trawie i pozbyć się intruza ze swojego ogrodu? Wystarczy wymieszać ze sobą litr wody, szklankę octu spirytusowego, pół szklanki soli oraz łyżeczkę płynu do mycia naczyń. Mieszankę najlepiej stosować w słoneczny dzień i jak wiemy, że nie będzie padał deszcz.

Jak zapobiegać chwastom na trawniku?

Chwasty najczęściej atakują trawę w momencie, gdy brakuje jej składników odżywczych. Dlatego, gdy pozbędziesz się wszystkich nieproszonych gości ze swojego trawnika, od razu zadbaj o jego odpowiednie odżywienie. Jeśli chcesz, aby trawa zdrowo rosła i wciąż była zielona, potrzebuje niezbędnych pierwiastków. Dlatego należy dostarczyć jej potasu, żelaza, azotu, magnezu oraz fosforu

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