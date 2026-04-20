Suche placki na trawniku? To może być wina pędraków. Polej tym trawnik, a w mig się zagęści. Domowy sposób na pędraki oraz opuchlaki w ogrodzie

Karolina Piątkowska
Karolina Piątkowska
2026-04-20 4:59

Piękna i gęsta murawa na trawniku to marzenie wieku osób. Niestety rzeczywistość nie jest tak kolorowa. Trawnik wymaga regularnej pielęgnacji. Zdarza się również, że pojawiające się suche i łyse placki to wina zerujących szkodników. W trawie często wylęgają się pędraki, które powodują obumieranie źdźbeł trawy. Ten ekologiczny oprysk rozprawi się z pędrakami na trawie raz na zawsze.

  • Suche i łyse placki na trawniku to znak, że dzieje się coś niedobrego.
  • Najczęściej winowajcami są szkodniki, takie jak pędraki, które żerują na korzeniach trawy.
  • Istnieją domowe sposoby na walkę z nimi, np. gnojówka z wrotyczu.
Dlaczego na trawniku pojawiają się suche i łyse placki?

Żółkniejąca i przerzedzona trawa to znak, że dzieje się coś niedobrego. Może to być objawem niedoborów składników odżywczych, nie wystarczającego dostępu do powietrza w podłożu, zbyt intensywnych promieni słonecznych (zwłaszcza latem) lub chorób.

Suche i łyse placki na trawniku mogą świadczyć także o obecności szkodników. W trawie najczęściej żerują pędraki. Są to larwy chrząszczy, które żywią się korzeniami trawy prowadząc do jej przerzedzenia, a w dalszym etapie do oderwania się darni od podłoża. Cechą charakterystyczną pojawienia się pędraków są właśnie suche placki na trawniku. Szkodniki te żerują najczęściej wczesną wiosną i wtedy też zalecane jest wykonanie odpowiednich zabiegów przepędzających pędraki.

Jak wyglądają pędraki i czym różnią się od opuchlaków?

Rozpoznanie pędraków i opuchlaków na pierwszy rzut oka bywa trudne, ale jest kluczowe dla skutecznej walki z nimi. Pamiętaj, że obie larwy żerują pod ziemią, więc często zauważamy dopiero skutki ich działania – więdnięcie roślin, żółknięcie liści czy obumieranie trawnika. Regularne przeglądanie gleby podczas sadzenia nowych roślin lub pielęgnacji grządek to najlepszy sposób na wczesne wykrycie intruzów i uniknięcie poważnych strat w ogrodzie.

Pędraki zazwyczaj zwijają się w charakterystyczny kształt litery "C" po wykopaniu z ziemi, podczas gdy opuchlaki mogą być nieco bardziej ruchliwe. Jeśli masz wątpliwości, możesz zrobić zdjęcie larwy i poszukać pomocy w internetowych grupach ogrodniczych lub u lokalnego eksperta. Wczesna i trafna diagnoza to podstawa sukcesu w walce ze szkodnikami glebowymi.

Domowy oprysk na pędraki. Polej tym trawnik, a uratujesz trawę

Jeżeli podejrzewasz, że Twój trawnik zaatakowały pędraki to działaj natychmiastowo, nim szkodniki wyrządzą większe szkody. Jednym z najskuteczniejszych sposobów na pędraki jest naturalna gnojówka z wrotyczu. Jest to dzika roślina rosnąca najczęściej na łąkach lub przy drogach. Posiada silne właściwości odstraszające chrząszcze. Przygotuj około 1 kilogram świeżych liści wrotyczu lub około 200 gramów suszu. Całość zalej 10 litrami deszczówki i odstaw na 2 tygodnie. Codziennie mieszają roztwór i doprowadź do fermentacji. Po około 14 dniach mieszanka jest gotowa do użycia. Rozcieńczaj ją z wodą w proporcjach 1:20 i podlewaj trawnik. Zabieg należy stosować na wilgotne podłoże i powtarzać raz na dwa tygodnie. Gnojówka z wrotyczu działa odstraszająco i sprawia, że larwy wychodzą na powierzchnie, skąd można zebrać je i usunąć lub zostaną zjedzone przez ptaki. Warto pamiętać także, że spożycie wrotyczu może być toksyczne dla ludzi i zwierząt dlatego należy unikać pryskania nim kwiatów oraz krzewów owocowych.

