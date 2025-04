Zalej wodą i spryskaj miejsce, gdzie żerują pędraki. W ten sposób usuniesz ohydne larwy z Twojego ogrodu. Usuwanie pędraków z ziemi, które zawsze działa

Od kiedy wlewam to do bębna pralki to moje firanki sa białe i świeżo pachną. Wystarczy pół szklanki na jedno pranie firanek

Czym są pędraki i dlaczego uważane są za szkodniki w ogrodzie?

Pędraki to nic innego jak larwy chrabąszcza, najczęściej majowego, ale również chrabąszcza kasztanowca i guniaka czerwczyka. Jest to owad, który składa swoje jaja w ziemi. Dorosłe osobniki mają około 3 cm długości i brązową głowę. Pędraki traktowane są jako szkodniki. Larwy żerujące w ziemi żywią się korzeniami oraz pędami roślin doprowadzając do ich całkowitego obumarcia. Pędraki są stosunkowo trudne do usunięcia. Żerują w ziemi i nie zawsze od razu widać, gdzie się pojawiają.

Objawiamy pojawienia się pędraków są suche i wyschnięte połacie trawy, a także luźna darń, którą można oderwać od podłoża. Jeżeli pędraki zaatakowały rośliny to widać, że mimo podlewania i nawożenie zaczynają one marnieć. Jeżeli podejrzewasz, że w twoim ogrodzie zalęgły się pędraki to przekop ziemię wokół roślin i drzew. Pędraki żerują najczęściej w pobliżu korzeni. Aby zapobiegać pojawieniu się pędraków w ogrodzie warto regularnie przekopywać i spulchniać glebę. Jest to szczególnie ważne przed sadzeniem nowych roślin. Pędraki nie lubią towarzystwa niektórych roślin. Zalecane jest sadzenie sałaty lub cebuli. Sadzonki te skutecznie odstraszają pędraki z ogrodu.

Zalej wodą, wymieszaj i pryskaj ziemię. Skuteczny, domowy oprysk na pędraki

Niektórzy ogrodnicy polecają rozłożenie siatki o grubych oczkach. Zapobiega ona składaniu jaj przez chrabąszcze. Skutecznym sposobem może okazać się również naturalny oprysk z wrotyczy. Działa ona odstraszająco na pędraki. Po takim oprysku wychodzą one na powierzchnię, gdzie albo zjadane są przez ptaki albo możesz je własnoręcznie usunąć. Do przygotowania naturalnego oprysku na pędraki potrzebujesz 1 kilogram suszonych lub świeżych liści wrotyczu. Zalej je 10 litrami wody i odstaw na 2 tygodnie, regularnie mieszając roztwór. Po tym czasie oprysk jest gotowy. Przelej mieszankę do butelki z atomizerem i obficie pryskaj miejsca, gdzie mogą żerować pędraki. Taki rozwór skutecznie odstraszy szkodniki. Działa on nie tylko na pędraki, ale również na mszyce.