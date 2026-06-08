Moda, emocje i nowoczesne leczenie: „Sztuka Życia” otwiera rozmowę o immunoterapii w chorobach onkologicznych

Kampania „Sztuka Życia”, realizowana przez Fundację Zdrowego Postępu we współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, pokazuje, jak nowoczesne leczenie, w tym immunoterapia, może zmieniać rokowania i codzienność pacjentów.

– Dzięki postępowi medycyny oraz nowoczesnym terapiom, takim jak immunoterapia, coraz więcej pacjentów może żyć dłużej i aktywniej, traktując chorobę onkologiczną jak chorobę przewlekłą. Chcieliśmy opowiedzieć o tej zmianie językiem, który porusza emocje i buduje wrażliwość. Dlatego połączyliśmy medycynę, sztukę i modę, oddając głos samym pacjentom i zapraszając młodych twórców do przełożenia ich historii na artystyczne projekty. Wierzymy, że nasza kampania nie tylko oswaja temat raka, ale też pokazuje, jak ogromną siłę ma dziś innowacja, zarówno w leczeniu, jak i w komunikowaniu społecznie ważnych tematów – mówi Joanna Bogdanowicz-Antos, Prezes Fundacji Zdrowego Postępu.

Historie pacjentów stały się inspiracją dla twórców

W centrum kampanii znalazły się prawdziwe doświadczenia pacjentów. To właśnie ich opowieści stały się punktem wyjścia dla studentów, którzy przełożyli emocje i przeżycia na język sztuki.

– Kiedy usłyszałam diagnozę, byłam przekonana, że to koniec. Miałam najtrudniejszy typ raka piersi, bo trójujemny, a moje szanse na przeżycie wynosiły zaledwie trzydzieści kilka procent. Dopiero gdy lekarze powiedzieli mi o immunoterapii i nowych danych, usłyszałam: sześćdziesiąt siedem procent szans. To był moment, w którym pierwszy raz pomyślałam, że naprawdę mogę żyć – wspomina Monika, jedna z bohaterek kampanii, która diagnozę potrójnie ujemnego raka piersi usłyszała w 2025 r.

– Mój rak jest jak taki fałszywy przyjaciel. Chore komórki miały na sobie taką maskę z białka, która udawała, że są zdrowe – mówi Kasia, pacjentka z rakiem płuca, zdiagnozowana w 2023 r. – Dopiero immunoterapia tę maskę zdejmuje. Wtedy widać dopiero, jakie są jego prawdziwe zamiary.

Immunoterapia to dziś jeden z najważniejszych przełomów w onkologii

Od ponad dekady immunoterapia znacząco zmienia podejście do leczenia wielu nowotworów, otwierając pacjentom drogę do terapii bardziej precyzyjnych i długotrwale skutecznych. To kierunek, który dynamicznie się rozwija i coraz częściej staje się fundamentem nowoczesnych standardów terapeutycznych.

W niektórych nowotworach, takich jak czerniak czy rak płuca, wprowadzenie immunoterapii realnie poprawiło wyniki leczenia. Coraz więcej pacjentów żyje dłużej, a u części choroba może być kontrolowana przez długi czas. W przypadku czerniaka z przerzutami jeszcze kilkanaście lat temu rokowania były bardzo trudne. W ciągu zaledwie dziesięciu lat wskaźnik 5-letnich przeżyć w przerzutowym raku skóry poprawił się ponad 10-krotnie.

– Współczesna onkologia rozwija się w imponującym tempie, a immunoterapia jest jednym z filarów tej zmiany. U wielu pacjentów z zaawansowaną chorobą pozwala osiągnąć efekty, które jeszcze kilka lat temu były poza zasięgiem. Kluczowe jest jednak to, by leczenie było oparte na precyzyjnej diagnostyce i biomarkerach, bo to właśnie biologia nowotworu decyduje, które terapie przyniosą największą korzyść – podkreśla lek. Kamil Karpowicz, onkolog kliniczny, założyciel portalu Onkolog Bez Granic i autor poradnika “Nie zgaduj - zapytaj! Bez niedomówień o immunoterapii”, który powstał w ramach kampanii “Sztuka Życia”.

– Immunoterapia działa w zupełnie inny sposób niż tradycyjne terapie. Wykorzystuje naturalny potencjał układu odpornościowego, zamiast go zastępować. Dzięki temu u części pacjentów udaje się uzyskać stabilizację choroby utrzymującą się przez wiele lat, a w wybranych sytuacjach mówimy wręcz o przebiegu zbliżonym do choroby przewlekłej. To pokazuje, jak fundamentalną zmianę wprowadziła immunoterapia do praktyki klinicznej – dodaje ekspert.

Moda interpretuje emocje, a nauka daje nowe możliwości

Kampania „Sztuka Życia” podkreśla, jak wiele zmienia rozwój immunoterapii w leczeniu nowotworów oraz jak realnie wpływa ona na codzienność pacjentów i ich rodzin. Projekt łączy perspektywę kliniczną z doświadczeniami osób, które przeszły

przez diagnozę i terapię, tworząc przestrzeń do rozmowy o nowoczesnych możliwościach leczenia. Na stronie kampanii dostępne są pełne historie bohaterów oraz poradnik “Nie zgaduj - zapytaj. Immunologia bez niedomówień” wyjaśniający, czym jest immunoterapia i kiedy może być stosowana. To pierwszy taki materiał przygotowany wspólnie przez pacjentów i lekarza tak, aby skomplikowane pojęcia zostały przedstawione w sposób prosty, zrozumiały i pomocny w codziennych rozmowach o leczeniu.