Tajemnicze znaki na metkach. Jeden błąd i ulubiona bluzka jest do wyrzucenia

Nagminnie odcinamy metki z ubrań, całkowicie zapominając, że znajdują się tam najważniejsze zasady pielęgnacji naszej odzieży .

. Te piktogramy to nic innego jak ogólnoświatowy standard stworzony przez marki odzieżowe. Służy on do tego, aby jak najdłużej utrzymać tkaniny w idealnym stanie.

Jeśli źle odczytamy te znaki lub po prostu je zignorujemy, ryzykujemy bezpowrotnym zniszczeniem, zafarbowaniem czy skurczeniem naszych ulubionych rzeczy.

Wyrobienie w sobie nawyku czytania metek to gwarancja uniknięcia wtop podczas robienia prania i dłuższego życia garderoby.

Producenci na całym świecie stosują ten jednolity system znaków z konkretnego powodu. To z metki dowiadujemy się, czy nasza odzież przetrwa wizytę w suszarce bębnowej, czy zniesie wybielanie i z jaką mocą można ją potraktować żelazkiem. Trzymanie się tych rygorystycznych zaleceń pozwala zachować ubrania w świetnym stanie na długie lata.

Metki na ubraniach - co oznaczają?

Część obrazków jest dość łatwa do odczytania, inne bywają bardziej skomplikowane i mylące. Właśnie dlatego tak często zdarza się nam wyciągać z pralki odzież nadającą się tylko do wyrzucenia. A przecież wystarczyłoby tylko rzucić okiem na niewielką wszywkę wewnątrz bluzki czy spodni.

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Jak odpowiednio prać ubrania?

Kluczowym piktogramem jest miska z wodą i cyfrą, która wskazuje nam najwyższą możliwą temperaturę wody. Widok jednej kreski pod miską oznacza tryb łagodny, z kolei dwie linie alarmują, że musimy ustawić pralkę na bardzo delikatny cykl. Trzeba też uważać na kwadrat z wpisanym kołem, który daje zielone światło dla suszarki bębnowej. Przekreślenie tego znaku to jasny sygnał – nie susz w ten sposób, bo rzecz może zmienić rozmiar lub stracić fason. Zawsze należy też sprawdzić ikonę żelazka, gdzie kropki precyzują stopień nagrzania stopy. Stosowanie się do tych reguł to pewność, że ulubione swetry czy koszule będą nam służyć znacznie dłużej.

Przed kolejnym wielkim praniem warto zatrzymać się na chwilę i po prostu przeanalizować metkę. Ten naprawdę drobny i niewymagający wysiłku nawyk potrafi zdziałać cuda, sprawiając, że nasze ubrania będą wyglądały jak prosto ze sklepu przez długie miesiące.