Skuteczna ochrona przed komarami, kleszczami i meszkami dla całej rodziny!

Komary, kleszcze i meszki to owady, z którym stykamy się od wczesnej wiosny do późnej jesieni. Zmiany klimatu sprawiają, że z roku na rok małych latających insektów nie tylko jest coraz więcej, ale i poszerzają swoje terytoria, na których łowią one swoje ofiary… czyli nas. Ponieważ w żaden sposób nie sprawimy, że znikną, musimy nauczyć się z nimi żyć. Mogą nam w tym pomóc preparaty z linii MOSQUITO S.O.S. Jeden z nich zawiera substancje odstraszające owady i zapobiegające ukąszeniu, a drugi niweluje uczucie dyskomfortu po tym, gdy do ugryzienia już doszło.

Zobacz także: Koperek będzie zielony i jędrny przez długi czas. Genialny sposób na przechowywanie ciętych ziół. Zapisz ten trik, bo lepszego nie znajdziesz

Insekty to problem globalny i wielowymiarowy. Nie tylko skutecznie uprzykrzają nam życie swoim natarczywym brzęczeniem, a ich ugryzienia wywołują dyskomfort, ale także, w wielu rejonach świata, mogą być niezmiernie groźne dla zdrowia. Im cieplej i wilgotniej, tym chętniej wybierają się na łowy, a grasują dosłownie wszędzie – na wsiach i w dużych miastach, w lasach i parkach, rano, wieczorem i w nocy, atakując każdego, bez względu na wiek i płeć.

Komary, kleszcze, meszki – małe, irytujące i groźne!

Komary potrafią nas bezbłędnie zlokalizować, gdyż kusi i wabi je zwiększone stężenie wydychanego dwutlenku węgla oraz kwas mlekowy i amoniak zawarte w pocie. Najczęściej objawem ugryzienia jest swędzący bąbel, czasami mocna opuchlizna, ale w skrajnych wypadkach może dojść do ostrej reakcji alergicznej. Ugryzienia meszek są nie tylko bardziej bolesne, ale i potencjalnie groźniejsze. Meszki wpuszczają bowiem do organizmu toksyny, które mogą wywołać wysoką temperaturę, ponadto drapiąc rankę łatwo ją zakazić bakteriami, a wtedy powstaje stan zapalny. Warto pamiętać także o możliwym powikłaniu zwanym harara – to zatrucie organizmu niebezpieczne zwłaszcza dla najmłodszych dzieci. Z kolei kleszcze przenoszą boreliozę, którą co roku zarażają się dziesiątki tysięcy osób w Polsce oraz odpowiadają za groźne dla życia zapalenie mózgu.

Mając na uwadze świadomość, że komary, kleszcze i meszki – tak jak my – stanowią część ekosystemu, musimy nauczyć się przed nimi chronić. Mogą w tym pomóc preparaty z linii MOSQUITO S.O.S.

Spray ochronny na komary, kleszcze, meszki MOSQUITO S.O.S to zapachowy spray do stosowania na skórę o łagodnym działaniu profilaktycznym. Zawiera on olejek cytronelowy, niwelujący indywidualny zapach ludzkiego ciała, dzięki czemu staje się ono dla owadów „niewidoczne” oraz olejek lawendowy, który nie tylko działa odstraszająco zwłaszcza na komary, ale również znakomicie łagodzi skutki ukąszeń. Ponadto witamina E i d-pantelnol wspomagają nawilżenie skóry, co jest szczególnie ważne w okresie letnim, kiedy narażona jest ona na działanie szkodliwych czynników zewnętrznych. Niewielką ilość preparatu, należy rozpylić z odległości ok. 20 cm na odsłonięte części ciała. Może być stosowany u dzieci od 3. roku życia.

Nawilżający żel łagodzący skutki ukąszeń owadów MOSQUITO S.O.S zawiera sok z aloesu, który nawilża, przyspiesza gojenie drobnych uszkodzeń skóry i łagodzi uczucie świądu. Ma także w składzie kojącą alantoinę, a także wspomagający regenerację naskórka pantenol. Ponadto, dzięki mentolowi, przyjemnie chłodzi, zmniejszając swędzenie oraz zaczerwienienia, przez co niweluje uczucie dyskomfortu. Żel wystarczy nanieść miejscowo na podrażnione ukąszeniem miejsce, delikatnie wmasować i pozostawić do wchłonięcia. W razie potrzeby aplikację należy powtórzyć co 2-3 godziny.Kosmetyki dostępne wyłącznie w aptekach oraz na stronie producenta: https://ideepharm.pl

i Autor: materiały prasowe MOSQUITO S.O.S

i Autor: materiały prasowe MOSQUITO S.O.S