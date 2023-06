Koperek będzie zielony i jędrny przez długi czas. Genialny sposób na przechowywanie ciętych ziół. Zapisz ten trik, bo lepszego nie znajdziesz

Zioła to podstawa smacznej i zdrowej diety jednak cięte rośliny szybko więdną. Koperek lub bazylia tracą świeżość już po jednym dniu od zerwania. Dzieje się tak dlatego, że wiele osób źle przechowuje zioła. Podstawowym błędem jest wstawianie pęczku kopru lub szczypiorku do szklanki z wodą. Tak możemy zrobić z ziołami, jeśli zamierzamy je wykorzystać tego samego dnia. Jednak jeśli chcemy utrzymać świeżość ziół na dłużej, warto wykorzystać inny sposób przechowywania.

Koperek będzie zielony i jędrny przez długi czas. Genialny sposób na przechowywanie ciętych ziół w lodówce

Jeśli nie możesz wykorzystać świeżych ziół od razu, możesz je przechować nawet klika dni. Wystarczy wykorzystać prosty sposób, do którego przyda się papierowy ręcznik oraz foliowy woreczek i odrobina wody. Świeża bazylia, koperek, pietruszka czy jakiekolwiek inne zioła włożone do szklanki z wodą niczym kwiaty do wazonu zwiędną lub zaczną gnić. Dlatego lepiej będzie opłukać świeże zioła pod bieżącą zimną wodą, odciąć końcówki łodyg, zawinąć w papierowy ręcznik, a następnie w foliowy woreczek. Tak zabezpieczone zioła przechowujemy w lodówce. Nie stracą świeżości nawet przez tydzień. Ważne jednak, by zwrócić uwagę na jakość roślin już w momencie ich kupowania. Jeśli gotowe pęczki koperku lub pietruszki więdną już na sklepowej półce, lepiej ich nie kupuj. Jednak jeśli bardzo potrzebujesz, możesz także ożywić je trochę, wykorzystując podany wyżej trik.

Jak mrozić koperek? Prosty sposób na świeże zioła zimą

Koperek podobnie jak inne zioła doskonale nadaje się do mrożenia. Być może niektórzy pamiętają jedno z największych rozczarowań z dzieciństwa, kiedy w pudełku po lodach w zamrażarce znajdowali właśnie koperek. Ale właśnie opakowanie po lodach świetnie nadaje się do przechowywania ziół. Koperek, natka pietruszki, cząber, tymianek, szałwia, oregano czy kolendra świetnie nadają się do mrożenia. Poddane takiej obróbce nie tracą swoich cennych właściwości. Zioła wystarczy osuszyć, posiekać, a następnie przełożyć do specjalnych woreczków lub pudełek i zamrozić. Mrożonki trzeba zużyć maksymalnie w ciągu dziewięciu miesięcy.

