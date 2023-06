i Autor: Shutterstock Lubczyk ogrodowy ma działanie fotouczulające. Lepiej nie stosować go latem

Popularny dodatek do rosołu, latem może nam zaszkodzić. Lubczyk ma właściwości fotouczulające. Jakich jeszcze ziół unikać w słoneczne dni?

Choć zioła mają często zbawienny wpływ na nasz organizm, to niektóre z nich mogą nam zaszkodzić. Wiele roślin ma działanie fotouczulające, dlatego nie powinno się ich stosować, gdy planujemy spędzić czas na słońcu. Do ziół, których lepiej nie używać latem należy m.in. dziurawiec oraz popularny dodatek do rosołu, czyli lubczyk. Jakich jeszcze rośliny mają działanie fotouczulające?