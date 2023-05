Wśród Słowian nagietek uchodził za rodzinę mocarną. Wspierał, chronił i wyznaczał czas. Wśród niezliczonych właściwości zdrowotnych i magicznych było przepowiadanie pogody. Kwiat otwierający się o świcie miał zapowiadać bezdeszczowy dzień. Nagietek był także wyznacznikiem czasu, ponieważ zamyka swoje kwiaty wraz z nadchodzącym zmierzchem, stąd też nazywano go wiejskim zegarem. Ale mocy leczniczych i magicznych pomarańczowy kwiat ma i miał znacznie więcej.

Nagietek. Magiczne właściwości

Nagietkiem karmiono krowy, aby mleko było tłustsze. Dosypywano go także do karmy, by uchronić bydło przed czarownicami. Jego pomarańczowo-żółte kwiaty w kształcie koła miały symbolizować moc słońca, dlatego odpędzały złe moce szczególnie w czasie sobótki. Oprócz magicznych mocy, nagietek miał także zastosowanie zdrowotne. Był rośliną, którą leczono m.in. bezsenność. Picie odwaru z nagietka, kąpiel, okadzanie, a także obkładanie głowy pomarańczowymi kwiatami miało „sprowadzić sen”.

Co można leczyć nagietkiem? Medycyna ludowa

Moc nagietka była wykorzystywana przede wszystkim do leczenia dolegliwości skórnych. Maści z nagietka pomagały w gojeniu ran i wrzodów, a także ukąszeń owadów. Naparem przemywano skórę z krostami i wypryskami. Nagietek moczony w occie miał działanie przeciwbólowe, dlatego leczono nim migreny. Nalewkę z kwiatów stosowano na skurcze żołądka. Soku używano do leczenia zębów i dziąseł. Napar był wykorzystywany przy dolegliwościach kobiecych – upławach i nieregularnych miesiączkach. Nagietek był także składnikiem eliksiru na potencję.

Eliksir zwiększający pożądanie. Nagietek w miłosnej magii

Jedną z magicznych właściwości nagietka było także zwiększenie ochoty na igraszki u mężczyzn. By rozbudzić pożądanie, przygotowywano specjalny napój „na ochotę”. W tym celu w moździerzu rozgniatano nagietki razem z korzeniem lubczyku, dodawano miód i mieszano z wodą. Łyżkę takiego eliksir trzeba było pic rano i wieczorem do czasu aż przyjdzie chuć.

Nagietek lekarski. Właściwości lecznicze

Dziś nagietek lekarski ma zastosowanie zarówno w medycynie, jak i kosmetyce. To jedno z najpopularniejszych ziół stosowanych w chorobach skóry. Nagietek ma działanie przeciwzapalne, przeciwgrzybicze, rozkurczowe i żółciopędnie. Można stosować go w postaci naparów, olejków i maści. Herbatkę z nagietka zaleca się na stany zapalne żołądka, wątroby, dwunastnicy i jelit. Pomaga ona również w przypadku oraz nieregularnych bolesnych miesiączek. Napar z nagietka można stosować m.in. do płukania gardła i jamy ustnej. Maść przyspiesza gojenie ran. Można jej używać na wszelkiego rodzaju zadrapania, stłuczenia, stany zapalne skóry. Przyspieszenia gojenia się ran pooperacyjnych. Jednak jak każde zioło, nagietek trzeba stosować z umiarem.

Kiedy zbierać kwiaty nagietka? Ważna jest pora dnia

Nagietek to jednoroczna roślina o pomarańczowych kwiatach. Zakwita z końcem maja i cieszy oczy aż do września. Kwiaty zbiera się od czerwca do sierpnia, ziele od czerwca do lipca. By zachować wszystkie właściwości rośliny, ważna jest także pora dnia i pogoda. Nagietki zrywa się w słoneczne poranki.