Mały otwór w lodówce. Przez niego jedzenie szybko się psuje

Wewnątrz urządzenia chłodniczego mieści się drobny, łatwo psujący się element, od którego sprawności zależy jakość przechowywanego jedzenia.

Z upływem czasu otwór ulega zanieczyszczeniu, co skutkuje zakłóceniami w działaniu chłodziarki i gromadzeniem się nadmiernej wilgoci.

Systematyczny przegląd i łagodne mycie tego zakamarka pomagają w zapobieganiu usterkom, jednak podczas czyszczenia należy zachować szczególną uwagę, by niczego nie zniszczyć.

Trwałość jedzenia zależy też od odpowiedniego ułożenia produktów na półkach, dlatego liczy się nie tylko temperatura, ale również cyrkulacja powietrza i porządek.

9

Mowa o odpływie skroplin. Ten mały otwór zwykle mieści się na tylnej ścianie urządzenia. Jego głównym celem jest usuwanie wody, która wytwarza się podczas działania lodówki. Jeżeli odpływ ulegnie zablokowaniu, wilgoć zacznie zbierać się w środku, a nadmiar wody negatywnie wpłynie na świeżość przechowywanych produktów.

Czyszczenie odpływu w lodówce to ważna czynność

Zaleca się systematyczną kontrolę odpływu skroplin i dbanie o jego drożność. Kiedy ten niewielki otwór zapcha się resztkami żywności, szronem lub brudem, woda przestanie spływać i zacznie zalegać na dnie urządzenia bądź w okolicach szuflad. Zbyt duża wilgotność może znacznie przyspieszyć gnicie i psucie się artykułów spożywczych, zwłaszcza tych niezabezpieczonych. Umycie tego miejsca powinno być przeprowadzone ostrożnie, w oparciu o wytyczne producenta. Unikaj wkładania w odpływ ostrych narzędzi, gdyż mogłoby to doprowadzić do poważnego uszkodzenia układu.

Gdzie trzymać produkty w lodówce?

Równie istotne jest właściwe rozmieszczenie jedzenia. Zablokowanie otworów wentylacyjnych lub zbyt ciasne ułożenie produktów uniemożliwia prawidłową cyrkulację zimnego powietrza. Żywność wymagająca chłodzenia musi być umieszczana według wskazówek, a artykuły o bliskiej dacie ważności najlepiej kłaść na widoku. Kiedy w chłodziarce wciąż gromadzi się woda, panują w niej skoki temperatury lub urządzenie dziwnie hałasuje, samo udrożnienie otworu może okazać się niewystarczające, a sprzęt będzie wymagał fachowej naprawy.

Ten niepozorny otworek na tylnej obudowie może wydawać się mało ważny, jednak jego rola jest nie do przecenienia. Odpowiednia drożność pozwala na poprawne funkcjonowanie całej chłodziarki.

Przy kolejnych porządkach w urządzeniu dobrze jest sprawdzić również ten drobny szczegół. Poświęcenie mu krótkiej chwili pozwoli uchronić się przed zbieraniem się cieczy i szkodliwą wilgocią wewnątrz lodówki.

Zobacz też: Od czego zacząć sprzątanie? Ta kolejność to klucz do czystego domu