Białe buty przecieram tylko tym! Proporcje 1:1:1 sprawiają, że buty lśnią czystością niczym alpejskie szczyty! Usuwa brud, żółte plamy oraz zacieki po deszczu. Pranie butów

Wymieszaj to w równych proporcjach i przetrzyj buty. Będą jak nowe

Czyszczenie butów nie jest łatwym zajęciem. Buty klejone, ze sztucznej skóry nie powinny być prane w pralce. Ciepła woda, a także wirowanie mogą rozpuścić klej i zacznie on puszczać na łączeniach materiałów. Jak w takim razie wyczyścić białe buty, aby było to skutecznie i by się przy tym nie namęczyć.

Z pomocą, jak zawsze, przychodzą domowe sposoby. Wystarczy, że przygotujesz domową pastę w równych proporcjach i miękką szczoteczką do zębów wyszorujesz brudne butów. Skład domowe pasty do czyszczenia butów jest prosty. Jest to 1 łyżeczka sody oczyszczonej, 1 łyżeczka pasty do zębów (klasycznej, nie czarnej z aktywnym węglem) oraz 1 łyżeczka płynu do naczyń. Całość należy dokładnie wymieszać i delikatnie wetrzeć w zabrudzenia na butach. Całość zostaw na powierzchni butów na kilka minut, a następnie przetrzyj mokrą ściereczką.

Soda oczyszczona to świetny, naturalny środek do usuwania zabrudzeń. Z jej pomocą doczyścisz buty z błota oraz pożółkłych plam. Soda oczyszczona rewelacyjnie usuwa także trudne zabrudzenia takie jak trawa czy plamy w czerwonego wina. Pasta do zębów delikatnie odświeży białe buty i sprawi, że będą jak nowe. Płyn do naczyń stanowi łącznik wszystkich elementów, a dodatkowo odtłuszcza czyszczone powierzchnie.

Czy białe buty można prać w pralce?

Nie wszystkie buty można prać w pralce. Trampki, buty sportowe oraz tenisówki bez problemu można prać w pralce. Szewcy wskazują jednak, by unikać prania w pralce butów klejonych. Ciepła woda i wysokie obroty mogą sprawić, że klej się rozpuści i przestanie trzymać. Aby uprać buty w pralce należy je odpowiednio przygotować. Najlepiej jest wyjąć sznurówki (i uprać je oddzielnie) oraz wkładki ze środka buta. Należy je prać oddzielnie i na krótkim programie. Niektóre pralki posiadają program do prania delikatnego lub ręcznego. On będzie najlepszy do prania butów. Podczas prania butów w pralce należy również wybierać niską temperaturę. Unikaj prania w temperaturze powyżej 40 stopni.