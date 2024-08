Wsyp 4 łyżki do komory na proszek i nastaw pranie białych butów! Po skończonym cyklu buty są idealnie czyste. Jak prać buty w pralce?

Jak prać buty w pralce? Wsyp 3 łyżki tego i nastaw pranie

Na początku warto zaznaczyć, że nie wszystkie buty powinno prać się w pralce. Skórzane pantofle czy klejone szpiki mogą w pralce ulec zniszczeniu. Ciepła woda może rozpuścić klej i przestanie on trzymać. W pralce bez problemu można prać tenisówki, trampki oraz buty sportowe. W ten sposób obuwie dokładnie się dopierze i buty będą jak nowe. Zanim ustawisz program i włączysz pranie to wyjmij sznurówki. Je najlepiej uprać osobno. Możesz to zrobić ręcznie. Aby nie zniszczyć butów w pralce wybieraj krótkie programy. Niektóre pralki posiadają wbudowany program do prania butów. W innym przypadku wybieraj program do prania ręcznego lub delikatnego. Wybieraj również niskie temperatury. Białe buty możesz spokojnie prać w temperaturze 30 stopni Celsjusza. Do prania białych butów warto wykorzystać domowe sposoby, które są bardziej delikatne niż chemiczne detergenty. Do komory na płyn do prania wsyp 3 łyżki sody oczyszczonej. Soda oczyszczone rewelacyjnie niweluje brzydkie zapachy, również te z potu. Dodatkowo posiada właściwości wybielające oraz przeciwbakteryjne.

Co zamiast płynu do prania butów?

W przypadku prania butów w pralce możesz zrezygnować z tradycyjnych detergentów. Z powodzeniem wystarczy Ci kapsułka do zmywarki Najlepiej sięgnij po taką obleczoną rozpuszczalną folią. Wrzuć jedną tabletkę do zmywarki do bębna pralki i nastaw wybrany program piorący. Takie rozwiązanie jest bezpiecznie zarówno dla butów, jak i pralki. Tabletki do zmywarki to tak naprawdę delikatny środek piorący. Doczyści on nie tylko cholewki butów, ale także gumowe elementy, jak podeszwy.

