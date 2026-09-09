Pryśnij na żółte plamy na poduszce i włóż ją do pralki. Zadziała jak odplamiacz na pot i po praniu będzie czysta jak nowa. Pranie poduszki w pralce

Regularne pranie poduszek jest kluczowe dla higieny snu, jednak uporczywe żółte plamy z potu często stanowią wyzwanie.

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Dowiedz się, jak prawidłowo prać poduszki w pralce, by nie uszkodzić wypełnienia i co zrobić, aby zawsze były świeże i czyste.

Sposób na usunięcie żółtych plam z potu z poduszki podczas prania w pralce

Poduszki, z racji, że to na nich śpimy i kładziemy twarz, powinniśmy regularnie prać. To bardzo ważne, jeśli zależy Ci na zdrowym i higienicznym śnie. Jak często powinniśmy prać poduszkę? Należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Oczywiście zamiast oddawać je do pralni, śmiało możemy uprać je w swojej pralce. Jednak nie mamy gwarancji, że podczas standardowego cyklu żółte ślady znikną. Czym zatem usunąć te plamy z potu z poduszek, aby przywrócić im czystość? Najpierw należy rozprawić się z mocniejszymi zabrudzeniami z potu. W takiej sytuacji pomoże ocet. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 1:1 i spryskasz plamy na poduszkach. Pozostaw na 1 godzinę, opłucz w zimnej wodzie i wrzuć do pralki. Po praniu nie będzie na nich śladu.

Pranie poduszki w pralce. Temperatura, program, detergent

Podczas prania poduszek z wypełnieniem syntetycznym w pralce należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Z kolei poduszkę z pierza lepiej oddać do profesjonalnej pralni. Jednak jeśli chcesz poduszkę z pierza prać w pralce, to wrzuć do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać pierze i zapobiegną ich zbiciu. Pamiętaj, aby ustawić program do prania delikatnego i temperaturę nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza. W obu przypadkach zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

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