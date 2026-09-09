Pryśnij na żółte plamy na poduszce i włóż ją do pralki. Zadziała jak odplamiacz na pot i po praniu będzie czysta jak nowa. Pranie poduszki w pralce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-09-09 5:25

Żółte plamy na poduszce to najprawdopodobniej efekt potu, który trafia na nią podczas snu. Kiedy zauważymy je podczas zmiany pościeli, zastanawiamy się, jak się ich pozbyć. Na szczęście sposób na pranie poduszki i usunięcie z nich plam jest prosty. Po prostu pryśnij na żółte plamy na poduszce i włóż ją do pralki. Zadziała jak odplamiacz na pot i po praniu będzie czysta jak nowa.

Ręka trzymająca białą poduszkę z żółtymi plamami z potu. O domowych sposobach na pranie poduszki przeczytasz w SE.
Autor: Krpd/ Shutterstock
  • Regularne pranie poduszek jest kluczowe dla higieny snu, jednak uporczywe żółte plamy z potu często stanowią wyzwanie.
  • Odkryj sprawdzony, domowy sposób na pozbycie się tych nieestetycznych zabrudzeń, wykorzystując powszechnie dostępny produkt.
  • Dowiedz się, jak prawidłowo prać poduszki w pralce, by nie uszkodzić wypełnienia i co zrobić, aby zawsze były świeże i czyste.

Sposób na usunięcie żółtych plam z potu z poduszki podczas prania w pralce

Poduszki, z racji, że to na nich śpimy i kładziemy twarz, powinniśmy regularnie prać. To bardzo ważne, jeśli zależy Ci na zdrowym i higienicznym śnie. Jak często powinniśmy prać poduszkę? Należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Oczywiście zamiast oddawać je do pralni, śmiało możemy uprać je w swojej pralce. Jednak nie mamy gwarancji, że podczas standardowego cyklu żółte ślady znikną. Czym zatem usunąć te plamy z potu z poduszek, aby przywrócić im czystość? Najpierw należy rozprawić się z mocniejszymi zabrudzeniami z potu. W takiej sytuacji pomoże ocet. Wystarczy, że rozcieńczysz go z wodą w proporcji 1:1 i spryskasz plamy na poduszkach. Pozostaw na 1 godzinę, opłucz w zimnej wodzie i wrzuć do pralki. Po praniu nie będzie na nich śladu. 

Pranie poduszki w pralce. Temperatura, program, detergent

Podczas prania poduszek z wypełnieniem syntetycznym w pralce należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Z kolei poduszkę z pierza lepiej oddać do profesjonalnej pralni. Jednak jeśli chcesz poduszkę z pierza prać w pralce, to wrzuć do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać pierze i zapobiegną ich zbiciu. Pamiętaj, aby ustawić program do prania delikatnego i temperaturę nie wyższą niż 30 stopni Celsjusza. W obu przypadkach zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

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PRANIE PODUSZEK
plamy z potu