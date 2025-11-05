4 łyżki do pralki i poduszka jak nowa. Odzyska puszystość i świeżość po 1 praniu. Pranie poduszki w pralce

Regularne pranie poduszek jest kluczowe dla higieny snu, ale jak uniknąć ich zbijania się?

Pranie poduszek w pralce. Jak je prać, aby się nie zbiły?

Poduszki, z racji, że to na nich śpimy i kładziemy twarz, powinniśmy regularnie prać. To bardzo ważne, jeśli zależy Ci na zdrowym i higienicznym śnie. Jak często powinniśmy prać poduszkę? Należy to robić nie rzadziej niż raz na 2 miesiące. W końcu to w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Co więcej - z czasem poduszki tracą swoją puszystość, a to odbija się na komforcie naszego snu. Wówczas zastanawiamy się, co zrobić, aby przywrócić im dawną miękkość. Otóż oczywiście można to zrobić podczas prania poduszek w pralce. Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata.

Jak prać poduszkę syntetyczną w pralce? Program, temperatura prania

W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy także trzymać się zasady, aby temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza. Obroty nie powinny być wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

Dosyp 4 łyżki do pralki i poduszka będzie jak nowa

Istnieje jeden sposób na pranie poduszek w pralce, który rozpulchni ich wnętrze syntetyczne. Dodaj do płynu do prania około 4 łyżki sody oczyszczonej. Następnie nastaw pralkę na program prania o temperaturze 40 stopni Celsjusza i gotowe. Po wyjęciu z bębna poduszki będą puszyste i czyste jak nowe. Otóż soda oczyszczona doskonale usuwa zabrudzenia z poduszki, żółte plamy z potu i neutralizuje nieprzyjemny zapach. Co więcej, nada też poduszkom miękkości i puszystości.

Domowy sposób na usunięcie żółtych plam z poduszki

Żółte plamy, które widać na poduszce to najczęściej pot. Choć nie jest łatwo je usunąć, to na szczęście nie jest to niemożliwe. W ten sposób uratujesz poduszkę i nie będziesz musiała kupować nowej. Przygotuj gęstą pastę z sody oczyszczonej i nałóż ją na plamy na poduszce. Pozostaw na 2 godziny, usuń resztki pasty i upierz poduszki w pralce lub ręcznie. Plamy z potu znikną z poduszki na dobre, a ona będzie higienicznie czysta.