Dolewam 1/4 szklanki do proszku i nastawiam pranie poduszek. Są pachnące i puszyste jak nowe. Sposób na pranie poduszek w pralce

Dolewam 1/4 szklanki do proszku i nastawiam pranie poduszek. Są pachnące i puszyste

Jeśli chcesz zachować odpowiednią higienę swojej pościeli, to pamiętaj, aby prać poduszki przynajmniej raz na pół roku. W ten sposób pozbędziesz się z nich roztoczy, bakterii, ale przede wszystkim żółtych plam z potu. Na szczęście nie musisz zanosić ich do profesjonalnej pralni. Poduszki z wypełnieniem syntetycznym śmiało możesz prać w pralce. Jak to zrobić, aby ich wnętrze nie zbiło się podczas obrotów bębna? Włóż do pralki poduszki, ale tak, aby pozostawić między nimi przestrzeń. Wsyp pół szklanki sody oczyszczonej i 3 piłki tenisowe. Do dozownika dodaj płyn lub proszek do prania i dolej do niego 1/4 szklanki wody utlenionej. Z kolei zamiast płynu do płukania dodaj pół szklanki octu z kilkoma kroplami olejku eterycznego. Ustaw pralkę na program o temperaturze 60 stopni i obroty 400. Po wyjęciu z bębna poduszki będą jak nowe, a piłeczki będą rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata.

Jak prać poduszki w pralce?

Oczywiście podczas prania poduszki w pralce powinno się przede wszystkim zwrócić uwagę na zalecenia zamieszczone przez producenta na jej metce. Jednak jeśli chcesz pozbyć się zgromadzonych bakterii i sprawić, że będzie ona higienicznie czysta, temperatura prania nie powinna być niższa niż 60 stopni. Staraj się również zadbać o to, aby nie przepełniać bębna. Najlepiej, aby był wypełniony w 3/4 swojej pojemności.

Soda oczyszczona - 10 sprytnych zastosowań sody w kuchni Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.