Wsypuję 6 łyżek zamiast proszku do prania i nastawiam pranie poduszek. Są czyste i puszyste jak nowe. Jak prać poduszki w pralce?

O tym, że poduszki trzeba prać niewiele się mówi, a przecież to na nich gromadzi się pot, kurz i roztocza. Dlatego jeśli chcesz zachować odpowiednią higienę swojej pościeli, to pamiętaj, aby prać poduszki przynajmniej raz na pół roku. I wcale nie musisz zanosić ich do profesjonalnej pralni. Jeśli posiadasz poduszki z wypełnieniem syntetycznym, śmiało możesz uprać je w pralce i to bez proszku do prania. Zamiast tego do pralki wsypuję sześć łyżek sody oczyszczonej, która doskonale usunie zabrudzenia z poduszki, plamy z potu i zneutralizuje nieprzyjemny zapach. Płyn zmiękczający zastępuję octem, który działa dezynfekująco, a dodatkowo nada poduszkom miękkości i puszystości. Urządzenie ustawiam na delikatny program prania. Po wyjęciu z pralki poduszki są czyste i puszyste.

Jak prać poduszki w pralce?

Dobrym sposobem, by poduszki nie straciły swojej objętości i miękkości, jest pranie ich w pralce z piłeczkami tenisowymi. Podczas prania będą one rozbijać poduszkę, dzięki czemu pozostanie ona puchata. W przypadku poduszki syntetycznej ustaw program do prania pościeli lub pranie delikatne. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Warto zrezygnować z proszku do prania na rzecz płynu do prania.

