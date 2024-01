Wsypuję to do bębna pralki i nastawiam pranie w 30 stopniach. Chroni kolory i dopiera każdą plamę. Ten trik bije na głowę tradycyjnie pranie. Sposób na pachnące pranie

Mega trudny quiz o Polsce. To najlepszy sprawdzian z wiedzy o ojczyźnie. Czy masz się czego wstydzić?

Co wiesz o kraju, w którym żyjesz?

To niedopuszczalny składnik faworków. Tysiące gospodyń dodaje go do chrustu, a przez to faworki nie są idealnie kruche. Przepis na faworki

Sposób na czyste pranie. Jak robić pranie, by było zawsze idealnie czyste i pachnące

Zdarza Ci się wyjmować w pralki niedoprane ubrania, które nie pachną najlepiej? To frustrująca sytuacja, której powodem może być wiele czynników. Przede wszystkim należy porządnie umyć pralkę i sprawdzić, czy nigdzie nie robi się pleśń. W kolejnym kroku warto sprawdzić detergenty, których używamy podczas prania. Często okazuje się, że kupne proszki oraz płyny do prania nie radzą sobie z zabrudzeniami na ubraniach. W takim przypadku warto sięgnąć po domowe sposoby, z których korzystały nasze babcie. Gdy w sklepach nie było tak szerokiego wyboru chemii gospodarczej jak dziś, ludzie radzili sobie innymi sposobami. Po latach okrywami, że często były one skuteczniejsze i bezpieczniejsze dla ubrań.

Wsypuję to do bębna pralki i nastawiam pranie. Wyjmuje idealnie czyste i pachnące ubrania

Najlepszym przyjacielem podczas robienia prania jest soda oczyszczona. To naturalny środek o właściwościach wybielających oraz bakteriobójczych. Soda oczyszczona rewelacyjnie usuwa wszelkiego rodzaju brud i niweluje brzydkie zapachy. Od wielu lat do każdego prania wsypuję kilka łyżek stołowych sody oczyszczonej i nastawiam pranie w 30 stopnia Celsjusza. Niższa temperatura jest bezpieczniejsza dla delikatnych tkanin i pozwala oszczędzić prąd. W przypadku bardzo ubrudzonych ubrań namaczam je przez około 3/4 godziny w roztworze sody oczyszczonej, soku z cytryny oraz wody. Soda oczyszczona to naturalny składnik, jest bezpieczna dla osób z bardzo wrażliwą skórą oraz alergików.

