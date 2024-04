Wsypuję 2 łyżki do wody, gotuję i namaczam pościel. Pachnie świeżością 2 razy dłużej niż zwykle. Domowy sposób na pranie pościeli

Babcia zawsze robiła to z ziemią do kwiatów. W ten sposób nie ma problemu z pleśnią i ziemiórkami. Sposób na pleśń w doniczce

Wsypuję 2 łyżki do wody, gotuję i namaczam pościel. Pachnie świeżością 2 razy dłużej niż zwykle

Pranie pościeli to jedna z podstawowych zasad higieny. Wszystko dlatego, że ma regularny kontakt z ciałem i tak jak bielizna powinna być systematycznie zmieniana. Brudna pościel to idealne siedlisko baterii oraz alergenów. Eksperci zalecają, by wymieniać pościel co najmniej raz na dwa tygodnie. Tylko wtedy ma się gwarancję, że będzie ona higieniczna. Podczas prania pościeli warto zastosować babciny sposób, dzięki któremu zachowa ona świeżość na długi czas. Wystarczy po upraniu jej w pralce namoczyć ją w domowym krochmalu, który bez problemu przygotujesz samodzielnie.

Jak to robię? Wsypuję dwie łyżki skrobi ziemniaczanej do 1/2 szklanki wody i mieszam. Zagotowuję 3 litry wody w garnku, wlewam mieszankę ze skrobią i mieszam, aż zgęstnieje we wrzątku. Taki krochmal rozcieńczam z letnią wodą w wannie i namaczam w tym pościel przez około 15 minut. Po wysuszeniu i wyprasowaniu moja pościel nie wchłania brudu i potu w głąb materiału, dzięki czemu pozostaje świeża nawet dwa razy dużej niż po samym praniu.

Jak prać pościel, aby była higienicznie czysta?

Pościel bawełnianą powinno prać się w temperaturze co najmniej 60 stopni. Tylko w ten sposób można skutecznie pozbyć się z tkaniny zarazków i zanieczyszczeń. Z kolei pościel satynową najlepiej prać w 40 stopniach, aby jej nie zniszczyć. Dodatkowo przed włożeniem pościeli do pralki poszwy trzeba przewrócić na lewa stronę, zamknąć zamki, zapiąć guziki, aby zapobiec uszkodzeniu tkaniny. Bęben pralki nie może być przeładowany, można go załadować najwyżej w 60%-70%, ponieważ zbita pościel nie zostanie dobrze wyprana. Niezwykle ważną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest odpowiednia segregacja. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny.