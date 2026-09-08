Zrób to z trawnikiem we wrześniu. Wiosną murawa ci podziękuje

Początek jesieni to świetna pora na dokładne oględziny trawnika i naprawę letnich uszkodzeń.

i naprawę letnich uszkodzeń. Odpowiednio dobrane zabiegi pomogą murawie zregenerować się po upałach i przetrwać nadchodzące chłody .

. Przerzedzone i suche fragmenty najlepiej naprawiać we wrześniu , zanim zaczną się mrozy.

, zanim zaczną się mrozy. Staranna praca wykonana teraz zaowocuje mniejszą ilością problemów po nadejściu wiosny.

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Odpowiednie zabiegi przeprowadzone na przełomie lata i jesieni świetnie przygotowują darń na trudny zimowy czas. Zapewnią także znacznie lepszy start roślinom w kolejnym sezonie wegetacyjnym. Jednym z podstawowych kroków jest wertykulacja. Jej celem jest pozbycie się zalegającego filcu, czyli warstwy zeschłej trawy i innych szczątków organicznych zatykających dostęp do ziemi.

Gdy ziemia w ogrodzie jest mocno ubita, dobrym rozwiązaniem będzie aeracja, czyli jej napowietrzenie. Nakłuwanie powierzchni pozwala wodzie i powietrzu swobodniej wnikać w głąb systemu korzeniowego. Oczywiście nie każdy trawnik wymaga tak drastycznych metod. Jeżeli zieleń wygląda zdrowo, całkowicie wystarczą lżejsze formy pielęgnacji dostosowane do konkretnych potrzeb.

Uzupełnij puste miejsca

Początek jesieni sprzyja także sianiu nowej trawy w obszarach, które mocno ucierpiały podczas wakacji. Zanim rzucisz nasiona, oczyść ziemię z martwych resztek i delikatnie ją wzrusz. Zapewni to lepsze kiełkowanie nowych źdźbeł. Pamiętaj też o regularnym podlewaniu wysianych miejsc, zwłaszcza gdy brakuje deszczu. Kluczem jest jednak umiar i ciągłe monitorowanie wilgotności podłoża.

Ostatnie koszenie też ma znaczenie

Zbliżająca się zima wymusza odpowiednie przygotowanie długości źdźbeł. Trawa nie powinna być ani za długa, ani przycięta tuż przy samej ziemi. Termin i wysokość ostatniego cięcia muszą być dopasowane do aktualnej aury i szybkości rośnięcia murawy. Poświęcenie czasu na te prace we wrześniu to inwestycja w piękny trawnik na wiosnę. Choć nie daje to stuprocentowej pewności perfekcyjnego wyglądu, na pewno ułatwi powrót do świetnej formy w nowym roku.

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