Chcesz piękny ogród na długo? Zobacz, jakie rośliny wybrać na każdą porę roku

Dobrze zaplanowana przestrzeń może cieszyć oko przez długi czas, a nie tylko przez krótką chwilę wiosną czy latem.

Wybierając rośliny o różnych terminach kwitnienia, sprawisz, że Twój ogród będzie żył i zmieniał się przez cały sezon .

. Gdy jedne kwiaty kończą swój spektakl, inne gatunki mogą od razu przejąć ich rolę.

Nie tylko kwiaty tworzą urok ogrodu – ważne są również liście, ozdobne trawy, owoce oraz kolory, jakie rośliny przybierają jesienią.

Wiosenny sezon w ogrodzie mogą rozpocząć takie rośliny jak krokusy, narcyzy, tulipany, hiacynty i pierwiosnki. Należy pamiętać, że cebulki tych kwiatów wymagają posadzenia już jesienią. Aby uzyskać najlepszy efekt wizualny, warto sadzić je w większych grupach, a nie pojedynczo w różnych zakątkach rabaty.

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Wiosenne i letnie rośliny na rabacie

W kolejnych miesiącach pałeczkę mogą przejąć piwonie, irysy, róże oraz kocimiętka. Dobrym rozwiązaniem jest także wykorzystanie bylin o zróżnicowanym czasie kwitnienia. Wiele z nich rozpoczyna swój spektakl późną wiosną i potrafi zdobić ogród przez znaczną część lata.

Rośliny zdobiące ogród do późnej jesieni

Jeśli zależy Ci na pięknych kolorach aż do jesieni, postaw na rośliny późno kwitnące. W tej roli doskonale odnajdą się jeżówki, rudbekie, dalie, astry i rozchodniki. Wiele z tych gatunków zachowuje swoje piękno nawet wtedy, gdy letnie kwiaty już przekwitną. Pamiętaj też, że o atrakcyjności ogrodu decydują nie tylko kwiaty. Trawy ozdobne, krzewy z ciekawymi owocami czy liście przebarwiające się na jesień sprawią, że rabata będzie wyglądać zjawiskowo nawet po zakończeniu sezonu kwitnienia.

Kluczem do sukcesu nie jest jeden cudowny gatunek, lecz przemyślana kompozycja. Sprawdzając terminy kwitnienia przed posadzeniem, możesz stworzyć rabatę, która będzie ewoluować i zachwycać przez wiele miesięcy.

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