Nieprzyjemny zapach z lodówki? Ten jeden składnik z kuchni zlikwiduje problem przez noc

Odór z lodówki to częste zjawisko, zazwyczaj spowodowane niewłaściwym przechowywaniem jedzenia lub starymi resztkami.

Tani, domowy patent z wykorzystaniem popularnego składnika kuchennego pozwala błyskawicznie usunąć drażniące zapachy i przywrócić odpowiednią świeżość.

Dowiedz się, w jaki sposób zastosować ten trik i poznaj fundamentalną zasadę walki z uciążliwymi aromatami.

Nieprzyjemna woń wydobywająca się z urządzenia chłodniczego dotyka wielu gospodarstw domowych. Zjawisko to bywa męczące, a dodatkowo psuje smak innych przechowywanych potraw. Zepsute owoce, przestarzały nabiał, stare mięso czy zapomniane warzywa ulegają procesom gnilnym. Drobnoustroje wytwarzają wtedy związki chemiczne, takie jak siarkowodór, amoniak czy aminy, odpowiadające za drażniący smród. Nawet świeża żywność potrafi sprawiać kłopoty, gdy nie zabezpieczymy jej właściwie. Intensywne zapachy czosnku, cebuli, serów pleśniowych, kiszonej kapusty czy wędzonych ryb błyskawicznie osiadają na ściankach sprzętu i wnikają w inne dania. Kluczowe jest więc ich szczelne zamykanie, aby aromat nie krążył po całej komorze. Jeżeli masz pewność, że w środku brakuje psującej się żywności, skontroluj otwór odpływowy znajdujący się na tylnej, wewnętrznej ściance. Gdy zablokuje go lód lub resztki jedzenia, gromadząca się woda staje się doskonałym miejscem do namnażania bakterii i pleśni. Na szczęście istnieje bezproblemowa metoda na zażegnanie tego kryzysu.

Co zrobić, gdy z lodówki brzydko pachnie? Wystarczy talerzyk z solą

Zanim rozpoczniesz szorowanie wnętrza silnymi detergentami, wypróbuj błyskawiczne rozwiązanie, jakim jest wstawienie do środka naczynia z solą. Wsyp około trzy łyżki tej kuchennej przyprawy na mały talerzyk i ulokuj na dowolnej półce. Przedtem warto przetrzeć urządzenie, zwłaszcza gdy powodem smrodu były rozlane płyny. Pozostaw naczynie na całą noc, a rano poczujesz wyraźną różnicę. Sól wykazuje działanie higroskopijne, dzięki czemu rewelacyjnie pochłania wilgoć z powietrza, choć nie zadziała jak magiczna różdżka na każdy problem. Nie zlikwiduje odoru, jeśli w komorze nadal będzie zalegać gnijąca żywność lub rozległe zabrudzenia.

Regularne czyszczenie lodówki to podstawa

Zastosowanie soli to znakomite uzupełnienie podstawowej pielęgnacji urządzenia, jednak absolutnie nie zwalnia z systematycznego mycia. Co pewien czas należy opróżnić chłodziarkę, zweryfikować terminy ważności na opakowaniach i solidnie wyczyścić wszystkie szuflady oraz półki. Gdy przyprawa na talerzyku stwardnieje od wilgoci lub się ubrudzi, trzeba ją wyrzucić i nasypać nową. Pojemnik najlepiej stawiać z dala od otwartych potraw.

Patent z solą to niezwykle budżetowe i łatwe rozwiązanie, pomagające utrzymać neutralny zapach. Nigdy nie zastąpi jednak gruntownych porządków. Kluczem do sukcesu jest dbałość o czystość i błyskawiczne wyrzucanie psującego się jedzenia.

Znacznie więcej niż chłodzenie, czyli co oferują nowoczesne lodówki. Warsztat LG Electronics | Konferencja Well-Being

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