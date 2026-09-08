Stawiają je na parapetach ci, do których pająki nie wchodzą. Doskonale odstrasza stawonogi i nie pchają się do mieszkań jesienią. Sposób na pająki w domu

Zbliża się jesień, a z nią niechciani lokatorzy – pająki szukające schronienia w naszych domach, budząc przerażenie u wielu osób.

Istnieje zaskakująco prosty i naturalny sposób, by skutecznie odstraszyć te stawonogi, zanim zdążą się rozgościć w Twoich wnętrzach.

Ten zapach sprawi, że Twój parapet stanie się barierą nie do przejścia dla pająków.

Stawiają je na parapetach ci, do których pająki nie wchodzą. Doskonale odstrasza stawonogi

Kiedy zobaczymy pająka przechadzającego się po pokoju często czujemy przerażenie, a nasze ciało przechodzą ciarki. Choć wiele osób zdaje sobie sprawę, że pająki są pożytecznie, to jednak nie każdy ma w sobie tyle wyrozumiałości, kiedy zobaczy te stawonogi w swoim domu. Z racji, że zbliża się koniec lata, a to moment, kiedy pająki wchodzą do naszych domów, aby przetrwać chłodne dni i noce, to szukamy sposobów, które w miarę możliwości pozwolą nam zabezpieczyć nasze mieszkanie przed tymi stawonogami. W ostatnim czasie w sieci coraz częściej pojawia się pytanie, czy istnieje skuteczny sposób na pająki w domu? I okazuje się, że warto po prostu postawić na swoich parapetach rośliny, które działają na stawonogi odstraszająco. I tu główną rolę odgrywa zapach tych roślin.

Rośliny odstraszające pająki. Które warto postawić na parapetach?

Do roślin, które działają odstraszająco na pająki zalicza się:

Miętę: Pająki nie lubią intensywnego, świeżego zapachu mięty. Można hodować różne odmiany w doniczce.

Lawendę: Jej silny, kwiatowy zapach jest przyjemny dla ludzi, ale pająki go unikają.

Rozmaryn: Aromat rozmarynu, często używanego w kuchni, również może działać odstraszająco.

Bazylia: Podobnie jak inne zioła, bazylia wydziela silny zapach, którego pająki nie lubią.

Rośliny cytrusowe (np. małe drzewka cytrynowe): Pająki często nie lubią zapachu cytrusów.

Sposoby na odstraszenie pająków z domu

Prostym i tanim sposobem na odstraszenie pająków jest użycie kredy. Wystarczy narysować linie kredą wokół okien i drzwi, aby zniechęcić pająki do wchodzenia do domu. Pająki nie lubią także zapachu cytrusów. Możesz umieścić skórki z cytryn, pomarańczy lub grejpfrutów w miejscach, gdzie pojawiają się pająki. Warto także zasłonić okna i drzwi moskitierami, aby insekty miały utrudnione wejście do naszych wnętrz. Innym sposobem na pająki w domu jest rozpylenie zapachu mięty we wnętrzach. Dodatkowo warto zabezpieczyć swój dom przed pająkami, aby ponownie się w nim nie rozgościły. W tym celu wsmaruj we framugi okien i drzwi, a także parapety zapach mięty pieprzowej. To proste. Najpierw rozcieńcz kilka kropli olejku eterycznego w wodzie i spryskaj nim kąty, parapety, okna i drzwi. Możesz również umieścić waciki nasączone olejkiem w strategicznych miejscach. Oczywiście dbaj o porządek w domu, gdyż pająki lubią kryć się w stertach ubrań, gazet, kartonów i innych przedmiotów.

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