Ten jeden składnik z kuchni odmieni twój dywan. Wystarczy kilka godzin, bez konieczności prania

Dywan może wyglądać na czysty, a mimo to z czasem tracić świeżość i przejmować różne zapachy z pomieszczenia.

Oprócz regularnego odkurzania można zastosować prosty domowy sposób, który pomoże odświeżyć jego powierzchnię bez konieczności prania.

Taki zabieg najlepiej sprawdzi się przy lekkich zabrudzeniach i nieprzyjemnych zapachach, jako uzupełnienie codziennej pielęgnacji dywanu.

Zanim jednak go zastosujesz, warto sprawdzić, z jakiego materiału wykonany jest dywan i czy producent dopuszcza taką metodę czyszczenia.

Przywrócenie dywanowi ładnego wyglądu wcale nie musi wiązać się z jego dogłębnym praniem i suszeniem. Gdy problemem są tylko powierzchowne zanieczyszczenia i brzydki zapach, z pomocą przyjdzie popularny kuchenny proszek, czyli soda oczyszczona.

Soda oczyszczona pomoże odświeżyć dywan

Zanim przejdziesz do działania, koniecznie odkurz całą powierzchnię. Kiedy pozbędziesz się kurzu, posyp materiał cienką warstwą sody oczyszczonej. Nie musisz zużywać dużych ilości proszku, wystarczy delikatne oprószenie. Tak przygotowany dywan najlepiej zostawić w spokoju na parę godzin, a w idealnym scenariuszu – do rana. Proszek w tym czasie zneutralizuje przykrą woń. Na koniec wystarczy starannie zebrać sodę odkurzaczem, jeżdżąc szczotką krzyżowo po całym materiale.

Musisz mieć świadomość, że ten patent nie jest alternatywą dla profesjonalnego prania. Działa świetnie jako doraźne rozwiązanie pomiędzy gruntownymi zabiegami pielęgnacyjnymi.

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Sprawdź, z czego zrobiony jest twój dywan

Zanim rozsypiesz sodę, upewnij się, że nie uszkodzisz tkaniny. Ostrożność jest wymagana zwłaszcza w przypadku naturalnych i wrażliwych materiałów. Zawsze czytaj metki i wypróbuj metodę na niewidocznym skrawku dywanu. Należy pamiętać, że zaschnięte plamy, grzyb czy mocny smród wymagają już specjalistycznych środków chemicznych i prania wodnego.

Tę domową metodę warto jednak znać. Połączenie częstego odkurzania i regularnego posypywania sodą pozwoli utrzymać estetyczny wygląd dywanu na dłużej i odwlec w czasie uciążliwe pranie.