Masz to w kuchni? Lepiej wyrzuć. Te przedmioty szybciej nadają się na śmietnik, niż myślisz

Niektóre sprzęty używane podczas gotowania z czasem ulegają poważnemu zniszczeniu, a standardowe mycie nie przywraca im dawnej świetności .

. Szczególnie przedmioty mające bezpośrednią styczność z produktami spożywczymi oraz wodą niszczą się w zastraszającym tempie.

Brak sztywnych ram czasowych, po których należy pożegnać się z danym akcesorium, oznacza, że to my sami musimy na bieżąco oceniać jego wygląd i użyteczność.

i użyteczność. Generalne porządki stanowią idealną okazję, by zrewidować zawartość kuchennych szafek i pozbyć się wyeksploatowanych przedmiotów.

Koronnym przykładem są tu bez wątpienia deski przeznaczone do krojenia. Choć wariant drewniany może wytrzymać naprawdę wiele, to widoczne szczeliny, pęknięcia czy nagromadzenie zarysowań utrudniających czyszczenie to znak, by udać się na zakupy. Podobnie jest z deskami plastikowymi, na których z biegiem czasu pojawiają się głębokie bruzdy, a materiał ulega odbarwieniu, co drastycznie obniża poziom higieny. Tutaj również nie ma jednej, narzuconej daty ważności - wszystko sprowadza się do rzetelnej oceny wizualnej.

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Gąbki, ściereczki i silikonowe akcesoria

Prawdziwym siedliskiem bakterii są używane każdego dnia gąbki i ściereczki z mikrofibry. Te niepozorne elementy wyposażenia bezustannie przebywają w wilgotnym środowisku, pełnym resztek jedzenia. Z tego powodu gąbki należy systematycznie wyrzucać, nie dopuszczając do sytuacji, w której służą nam miesiącami.

Uważnie należy też przyglądać się łopatkom, trzepaczkom czy formom wykonanym z silikonu. Kiedy tylko zauważymy, że powłoka robi się podejrzanie lepka, kruszy się lub wydziela specyficzny zapach, należy bez sentymentu wymienić ją na nową.

Nie czekaj na całkowite zużycie

Podczas weryfikowania stanu kuchennego arsenału nie powinniśmy się opierać tylko na tym, czy da się go jeszcze użyć. Mocno sfatygowane sprzęty, obfitujące w ubytki czy zaschnięte zabrudzenia, po prostu nie nadają się już do pracy z żywnością. Świetną praktyką jest zrobienie solidnego remanentu przy okazji, na przykład, gruntownych porządków. To kwestia ledwie kilkunastu minut, by rzetelnie skontrolować pojemniki, gąbki, deski i silikonowe szpatułki, eliminując tym samym przedmioty, które straciły swoją pierwotną funkcjonalność.