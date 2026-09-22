Przekręć w oknach, a rachunki za ogrzewanie w sezonie miło was zaskoczą. Obowiązkowa zmiana w ramie okna ochroni przed zbędną utratą ciepła. Sposób na ciepło w domu

Zbliżający się sezon grzewczy to wyzwanie dla domowego budżetu – nieszczelne okna odpowiadają za znaczną utratę ciepła i wysokie rachunki.

Samodzielna regulacja okien na tryb zimowy jest prosta: wystarczy dokręcić śrubę w zawiasie i przekręcić metalowe rolki, aby zwiększyć docisk.

Sprawdź, jak w kilku minutach uszczelnić swoje okna bez fachowca i ciesz się niższymi kosztami ogrzewania przez całą zimę!

Zabierz mężowi i przekręć w oknach, a rachunki za ogrzewanie w sezonie miło was zaskoczą

Choć sezon grzewczy jeszcze nie wystartował, to jednak noce są coraz chłodniejsze i w związku z tym warto zadbać o utrzymanie ciepła w swoim domu. Oczywiście istnieje kilka sposobów na zapewnienie sobie ciepła w mieszkaniu jesienią oraz zimą i to bez znaczącego wzrostu opłat. Jednak kluczową kwestią w utrzymaniu optymalnej temperatury w chłodne dni jest zadbanie o szczelność okien. To przez nieszczelne okna ucieka dużo ciepła, przez co w sezonie grzewczym kaloryfer z termostatem musi pobierać więcej energii, aby utrzymać w mieszkaniu odpowiednią temperaturę. W efekcie rachunki za ogrzewanie drastycznie wzrastają. Dlatego tak ważne jest odpowiednie wyregulowanie okien przed nadejściem chłodniejszych dni. A jak to zrobić? Oczywiście najłatwiej jest wezwać po prostu fachowca. Jednak można zrobić to samodzielnie, a przy okazji zaoszczędzisz pieniądze. Zabierz mężowi śrubokręt i przekręć tę śrubkę w swoich oknach, a rachunki za ogrzewanie miło was zaskoczą.

Sposób na ciepło w domu. Samodzielna regulacja okien plastikowych na zimę

Zanim zabierzesz się do wyregulowania okien plastikowych i ustawienia ich na tryb zimowy, to w pierwszej kolejności otwórz skrzydło i usuń osłonkę zawiasu. Tam zobaczysz śrubę regulacyjną, którą musisz dokręcić za pomocą klucza imbusowego. Dokręcając śrubę w prawo, można podnieść skrzydło, natomiast w lewo - obniżyć. Idealnie wyregulowane okno powinno się bez problemu zamykać i otwierać, a także uchylać. Drugim krokiem, który należy wykonać podczas regulacji okien z PCV, jest zmiana ich trybu na zimowy, czyli zapewnienie lepszego docisku skrzydła do ościeżnicy. W tym celu otwórz okno i znajdź na okuciu metalowe rolki ryglujące, które znajdują się na górze, pośrodku i w dolnej części okucia. Chcąc zadbać o wyregulowanie okna PCV na zimę, należy przekręcić go w kierunku do wnętrza pomieszczenia o około 90 stopni.

Jak sprawdzić, czy okna są szczelne?

Najprostszą metodą na sprawdzenie szczelności plastikowych okien, jest obserwacja znajdujących się przy nich firan lub zasłon. Jeśli mimo zamkniętych okien te lekko się poruszają, to znak, że wymagają regulacji. Co więcej, jeśli chcesz mieć pewność, możesz włożyć między ościeżnicę a skrzydło kartkę papieru i zamknąć okno. Następnie lekko pociągnij za kartkę. W sytuacji, gdy wydostanie się ze szczeliny, będzie to oznaczało, że masz nieszczelne okna.

Quiz. Czy jesteś perfekcyjną panią domu? Sprawdź swoją wiedzę z domowych sposobów na porządek Pytanie 1 z 10 Domowym sposobem na elektryzowanie się firanek jest namoczanie ich w: wodzie z octem wodzie z sodą oczyszczoną wodzie z solą Następne pytanie