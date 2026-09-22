Masz osad na wannie? Wyjmij ten napój z lodówki, wlej do wanny i odczekaj 20 minut. Osad i brud znikną w mig

Justyna Klorek
Justyna Klorek
2026-09-22 9:33

Wanna to jedno z tych miejsc w domu, które brudzi się błyskawicznie. Kilka użyć wystarczy, aby pokryła się nieestetycznym, matowym nalotem i śladami po żelach do mycia. Zanim jednak użyjesz agresywnej chemii, przetestuj nietypowy patent z napojem dostępnym w każdym sklepie spożywczym.

Ręce w żółtych rękawiczkach czyszczące białą wannę. O domowych sposobach na osad przeczytasz na SE.
Autor: magnific/ Freepik.com
  • Częste użytkowanie wanny sprawia, że szybko osadza się na niej trudny do zmycia brud.
  • Zamiast kupować silne detergenty, wypróbuj prosty trik z napojem z lodówki.
  • Oto instrukcja, jak szybko i bez chemikaliów przywrócić wannie dawny blask.

Dlaczego wanna tak szybko matowieje?

Głównym winowajcą białych śladów jest twarda woda, pełna minerałów. Kiedy wyparuje, na powierzchni wanny pojawia się uciążliwy kamień. Do tego dochodzą resztki szamponów, odżywek, olejków i mydła. Zjawisko to potęguje się, jeżeli nie spłuczemy i nie osuszymy wanny od razu po wyjściu z kąpieli. Warstwa zanieczyszczeń z czasem gęstnieje i zwykła gąbka z wodą to za mało. Zamiast stosować żrące mleczka czyszczące, spróbuj naturalnej metody.

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Wannę szybko wyczyścisz... maślanką

Dla wielu osób maślanka to tylko smaczny dodatek do obiadu, dostarczający organizmowi wapnia i probiotyków. Okazuje się jednak, że ten mleczny napój potrafi znacznie więcej. Wszystko dzięki zawartości kwasów organicznych, które świetnie radzą sobie z lżejszym kamieniem oraz pozostałościami kosmetyków. Czyszczenie jest niezwykle proste. Zacznij od wstępnego opłukania całej wanny. Potem polej maślanką problematyczne, zmatowiałe strefy i odczekaj około 20 minut. Następnie delikatnie wyszoruj brudne fragmenty miękką szmatką lub gąbką. Ostatnim krokiem jest bardzo staranne spłukanie resztek letnią wodą.

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Raz na zawsze zapomnij o szorowaniu

Zbyt agresywne szorowanie może trwale uszkodzić nawierzchnię. Modele akrylowe są wyjątkowo wrażliwe na zadrapania. Choć maślanka nie usunie grubych i wieloletnich osadów, to przy codziennych, świeżych zabrudzeniach zastąpi drogie środki czyszczące. Aby w ogóle uniknąć powstawania nalotów, pamiętaj o spłukiwaniu i osuszaniu wanny zaraz po użyciu. Jeśli jednak zobaczysz pierwsze zmatowienia, polej je maślanką, a chemia nie będzie potrzebna.

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CZYSZCZENIE WANNY
WANNA