Spryskaj tym łazienkę, a pozbędziesz się uciążliwego problemu. Rozprawi się w trymiga z wilgocią i usunie groźne wykwity. Sposób na wilgoć w łazience

Nadmierna wilgoć w łazience to powszechny problem, sprzyjający rozwojowi pleśni i grzybów, które mogą zagrażać zdrowiu domowników.

Poznaj proste i skuteczne domowe sposoby, by raz na zawsze wyeliminować pleśń, wykorzystując moc octu i olejku herbacianego.

Odkryj sprawdzone triki na utrzymanie idealnej wilgotności oraz stwórz własny pochłaniacz, by Twoja łazienka pozostała świeża i bezpieczna.

Dlaczego w łazience często pojawia się wilgoć?

Wilgoć w domu to powszechne zjawisko, które może mieć wiele przyczyn. Jesienna, deszczowa pogoda sprzyja wysokiej wilgoci w domu. Zimnie, mokre powietrze po kontakcie z cieplejszymi powierzchniami okien oraz fasad przekształca się w krople wody i zbiera w różnych zakamarkach. Eksperci wskazują, że prawidłowa wilgotność powietrza w pomieszczeniach nie powinna przekraczać 40-60 proc. W takim środowisku najlepiej się oddycha oraz śpi. Nadmiernie wilgotne powietrze może sprzyjać infekcjom górnych dróg oddechowych, a także przyczyniać się do rozwoju pleśni.

Jednym z pomieszczeń, w którym najczęściej pojawia się pleśń jest łazienka. Wynika to przede wszystkim z lokalizacji łazienek w polskich domach oraz ich przeznaczenia. Łazienki w blokach mieszkalnych często nie mają okien i trudno jest je wietrzyć. Brak odpowiedniej wentylacji sprawia, że woda parująca podczas kąpieli nie ma ujścia. Zaczyna zbierać się wszędzie, gdzie tylko to możliwe. W łazience wilgoci sprzyjać mogą mokre i niewymieniane ręczniki oraz dywaniki podłogowe. Wysoka wilgotność w łazience to zawsze ryzyko pojawienia się pleśni oraz zarodników grzybów. Często pojawiają się one w formie zielonych lub czarnych wykwitów na ścianach, w fugach, a nawet na gumowych uszczelkach. W takiej sytuacji należy reagować błyskawicznie. Rozwijająca się pleśń stanowi poważne zagrożenia dla naszego zdrowia. Jeżeli wykwity są niewielkie lub chcesz działać prewencyjnie świetnie sprawdzą się domowe sposoby.

Spryskaj tym ściany, fugi i podłogi w łazience. Usuniesz pleśń i zarodniki grzybów

Domowym sposobem na pleśń, który jest faktycznie skutecznie pozostaje mieszanka octu oraz olejku herbacianego. Kwasowa formuła octu działa antybakteryjnie, usuwa zarodniki i dogłębnie oczyszcza czyszczone powierzchnie. Olejek herbaciany to jeden z najsilniejszych naturalnych środków o działaniu przeciwbakteryjnym. Odkaża, ale jest przy tym bezpieczny dla powierzchni oraz skóry. Do butelki z atomizerem wlej 1 szklankę wody, 1 szklankę białego octu oraz 3 łyżki stołowe olejku herbacianego. Całość dokładnie wymieszaj. Tak przygotowanym roztworem spryskaj ściany, fugi, kabinę prysznicową i inne zakamarki łazienki. Ocet i olejek herbaciany usuną mniejsze wykwity, a także zapobiegną ich nawrotom. To świetny sposób, aby działać prewencyjnie i zapobiegać pojawieniu się pleśni.

Jak pozbyć się wilgoci z łazienki? Rozwieś się obok kabiny prysznicowej

Aby zminimalizować nadmiar wilgoci pamiętaj, aby regularnie otwierać drzwi od łazienki. Najlepiej po kąpieli zostawić otwarte drzwi przez około godzinę. Eksperci wskazują także, aby w łazience nie suszyć prania oraz ręczników. Mokre tkaniny mogą potęgować wilgoć i dodatkowo zwilżać powietrze. W takich warunkach ich suszenie będzie trwało dwa razy dłużej. Pamiętaj również o regularnym czyszczenie kratek wentylacyjnych. Jeżeli są ona zatkane od kurzu to powietrze nie możesz swobodnie krążyć.

Domowe pochłaniacze wilgoci mogą być przydatne, gdy mamy do czynienia z większym problemem. Nigdy nie zastąpią one regularnego wietrzenia, ale mogą być przydatne w sytuacjach, gdy łazienka jest często użytkowana. Zapobiegają one powstawaniu pleśni oraz grzybów, które osadzają się w fugach czy na gumowych uszczelkach. Jak zrobić domowy pochłaniacz wilgoci do łazienki? To bardzo proste. Wytnij kwadratowy kawałek materiału. Najlepiej w tym celu sprawdzą się naturalne tkaniny, takie jak len lub bawełna. Unikaj materiałów z poliestru ponieważ najgorzej wchłania od wodę. Na środek wyciętego materiału wsyp pół szklanki nieugotowanego ryżu i kilka kropel ulubionego olejku eterycznego. Całość zwiąż wstążką lub zwiń gumkę i tak wykonany woreczek rozwieś w łazience. Ryż będzie absorbował wilgoć z powietrza, a olejki eteryczne zadziałają niczym naturalne perfumy do pomieszczeń. Takie pochłaniacze wilgoci należy regularnie zmieniać. Najlepiej jest to robić raz na tydzień. Dzięki temu będą świeże i skuteczne.

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