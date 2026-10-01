Rozsyp 2 łyżki i spryskaj żółte plamy na poduszce. Po praniu w pralce ślady z potu wyparują, a poduszka będzie czysta jak za nowości. Sposób na plamy z potu na poduszce

Katarzyna Kustra
Katarzyna Kustra
2026-10-01 11:57

Żółte plamy z potu na poduszce z pewnością nie wyglądają ani estetycznie, ale nie są higieniczne, dlatego warto poduszkę regularnie prać. Jednak standardowy cykl w pralce może nie przynieść oczekiwanego rezultatu. Z tego względu najpierw rozsyp 2 łyżki i spryskaj plamy na poduszce, a po chwili wrzuć do pralki. Po praniu ślady z potu wyparują, a poduszka będzie czysta jak za nowości.

Biała poduszka z żółtymi plamami obok miseczki z sodą oczyszczoną. Sposób na czystą pościel znajdziesz na SE.
Autor: Shutterstock
  • Mimo regularnej zmiany pościeli, poduszki wciąż narażone są na żółte plamy z potu, które trudno usunąć w standardowym praniu.
  • Istnieje prosty, domowy sposób na odświeżenie poduszek.
  • Sprawdź, jak krok po kroku pozbyć się uporczywych plam i co zrobić, aby Twoje poduszki po praniu w pralce odzyskały idealną puszystość.

Sposób na plamy z potu na poduszce. Jak je usunąć?

Każdy z nas pamięta o regularnym zmienianiu pościeli, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego, że oprócz poszewek, raz na jakiś czas należy uprać też i wkłady. W końcu poduszki czy kołdra także są narażane na zanieczyszczenia każdej nocy. Z tego względu pranie poduszek warto wykonać raz na miesiąc, aby utrzymać je w higienicznej czystości i zapewnić sobie zdrowy sen. To właśnie w poduszkę wchłania się pot wydzielany przez nasze ciało podczas snu, a w efekcie powstają żółte plamy na poduszce, które ciężko usunąć podczas standardowego prania. Wtedy z pomocą przyjdzie domowy sposób na plamy z potu na poduszce z wykorzystaniem sody oczyszczonej i wody utlenionej. Jak usunąć plamy z poduszki tymi dwoma składnikami? 

Rozsyp 2 łyżki i spryskaj żółte plamy na poduszce. Po praniu w pralce ślady z potu wyparują

Jeśli mamy do czynienia z mocno zabrudzoną poduszką to przed umieszczeniem jej w pralce musimy rozprawić się z widocznymi plamami z potu. W ich usunięciu pomoże soda oczyszczona. Po prostu zasyp plamy na poduszce sodą, następnie spryskaj je wodą utlenioną i delikatnie wetrzyj w materiał. Poczekaj 30 minut, usuń resztki proszku i wrzuć wkłady do pralki.

Pranie poduszek w pralce. Co zrobić, aby odzyskały puszystość?

Poduszki z wkładem syntetycznym można śmiało prać w pralce. Należy jedynie trzymać się zasady, ale temperatura prania nie była wyższa niż 40 stopni Celsjusza, a obroty nie wyższe niż 400 na minutę, aby nie zbić wypełnienia. Wrzuć także do bębna 4 piłeczki tenisowe, które będą na bieżąco rozbijać wypełnienie i sprawią, że poduszka będzie puszysta. Zdecydowanie zrezygnuj też z płynu zmiękczającego, który oblepia włókna i tym samym może negatywnie wpłynąć na strukturę wypełnienia.

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