Wlej 1+1 do pralki zamiast płynu i nastaw pranie szorstkiej pościeli. Po wyjęciu z bębna będzie miękka i pachnąca świeżością. Sposób na pranie pościeli

Miękka i pachnąca pościel to podstawa komfortowego snu, jednak z czasem traci ona świeżość i staje się nieprzyjemnie szorstka.

Zastąp tradycyjne płyny do płukania rewolucyjnym, ekologicznym rozwiązaniem, które przywróci Twojej pościeli niespotykaną miękkość i świeży zapach.

Odkryj, jak prosty trik z dwoma składnikami, które masz w domu, odmieni Twoje pranie i zapewni luksusowy komfort każdej nocy.

Takie pranie pościeli sprawi, że będzie miękka, czysta i pachnąca

Spanie pod miękką i pachnącą pościelą zdecydowanie ma pozytywny wpływ na jakość naszego snu. Niestety z czasem pod wpływem wielokrotnego i często nieprawidłowego prania pościeli w pralce, tkanina, z której jest wykonana staje się szorstka i sztywna. Zacznijmy od tego, że w trosce o zdrowy sen powinno się prać pościel nie rzadziej niż raz na 3 tygodnie, a w okresie letnim zaleca się to robić zdecydowanie częściej. W końcu to na niej gromadzi się martwy naskórek, pot i wiele bakterii. Niezwykle istotną zasadą, której trzeba bezwzględnie przestrzegać podczas prania pościeli, jest jej odpowiednia segregacja przed włożeniem do bębna. Nie powinno prać jednocześnie białej pościeli bawełnianej z kolorową z satyny. Dlaczego? W ten sposób może dojść do przebarwień i zniszczenia tkaniny. A w jakiej temperaturze powinno się prać pościel? Jeśli tylko pozwala na to materiał, z jakiego są wykonane poszwy, to warto nastawiać program o temperaturze co najmniej 60 stopni Celsjusza. Taka temperatura prania pościeli gwarantuje, że bakterie, grzyby i roztocza zostaną z tkaniny usunięte. Bardzo ważne jest również stosowanie odpowiednich detergentów podczas prania. Zamiast wlewać kolejne mililitry płynu do płukania zastąp go tym ekologicznym płynem, który nie tylko działa jak zmiękczacz, ale przede wszystkim sprawi, że pościel po praniu będzie pięknie pachnieć.

Wlej 1 +1 do pralki zamiast płynu i nastaw pranie szorstkiej pościeli

Jednym z polecanych sposobów na miękką pościel po praniu jest zastąpienie płynu do płukania mieszanką octu i olejku eterycznego. A dlaczego lepiej jest zrezygnować z płyn do płukania? Pod jego wpływem poszewki zaczynają wchłaniać coraz mniej wilgoci i stają się "nieoddychające". Dodatkowo pościel z flaneli może zacząć się mechacić pod wpływem tego środka. O wiele lepszym wyborem jest ocet. Wystarczy, że wlejesz pół szklanki octu do szuflady na detergenty i zapuścisz do niego 20 kropli ulubionego olejku eterycznego. Ocet znakomicie oczyści poszwy z brudu, a dodatkowo usunie resztki detergentu. W efekcie pościel będzie miękka i idealnie czysta. Natomiast olejek eteryczny nada pościeli piękny zapach, który utrzyma się przez wiele dni.

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