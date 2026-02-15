Zamiast do zupy wlej to do prania pościeli. Od razu zobaczysz, że pościel będzie pachnąca i czysta. Tak pościel piorą turecki sprzątaczki

Poznaj sekret tureckich sprzątaczek: dowiedz się, jak prosty dodatek sprawia, że pościel jest idealnie czysta.

Tak pościel piorą tureckie sprzątaczki. Dzięki temu dodatkowi jest idealnie czysta

W ostatnim czasie naturalne sposoby na pranie cieszą się coraz większą popularnością. Wiele osób rezygnuje z kupnych detergentów piorących na rzecz niezastąpionej sody oczyszczonej oraz octu. W przypadku prania pościeli rewelacyjnie sprawdzi się sól kuchenna. W przypadku większych zabrudzeń namocz przez kilka godzin pościel w roztworze z soli kuchennej oraz wody. Sól zadziała jak naturalny odplamiacz i sprawi, że pościel znów będzie pachnąca. Poradzi sobie nawet w plamami z potu. Sól kuchenną do prania pościeli możesz również wsypać bezpośrednio do bębna pralki. Wspomoże ona wtedy detergenty piorące i sprawi, że pranie będzie jeszcze bardziej czyste. Sól kuchenna jest bezpieczna dla tkanin i nie zniszczy pościeli.

Nieco mniej znanym sposobem na pranie pościeli jest dodanie do pralki proszku do pieczenia. Wbrew pozorom proszek do pieczenia wykazuje wiele podobnych właściwości do sody oczyszczonej. Dodany do prania zadziała jak delikatny wybielacz. Świetnie sprawdzi się do prania pożółkłej pościeli. Sprawi on, że pościel odzyska dawną biel. Proszek do pieczenie rewelacyjnie dopiera trudne zabrudzenia pozostawiając tkaniny idealnie białe i czyste. Wystarczy, że do komory na proszek do prania wsypiesz kilka łyżeczek proszku do pieczenia i nastawisz pranie pościeli. Aby efekt był jeszcze lepszy do bębna pralki dodaj 3 łyżki sody oczyszczonej. Tak uprana pościel będzie higienicznie czysta i pachnąca.

Jak prać pościel w pralce?

Pranie pościeli to bardzo ważny element codziennej higieny. Nie ma nic gorszego niż spranie w brudnej pościeli. W nocy pościel zbiera cały brud z ciała i pot. Osadzają się na niej wszelkiego rodzaju bakterie oraz drobnoustroje. Często poleca się pranie pościeli w nieco wyższych temperaturach. Podobnie jak w przypadku prania ręczników należy zabić wszystkie zarazki. Zanim jednak ustawisz pralkę na 60 st.C. sprawdź, czy dany materiał można prać w tak wysokich temperaturach. Pościel powinno prać się w wysokich temperaturach. Jeżeli producent zezwala pierz pościel w 60 st. C. Flanelową lub satynową pościel pierz w 640 st. C. Staraj się nie przeładowywać bębna pralki. Powinien być on wypełniony maksymalnie w 2/3 swojej objętości. W ten sposób woda oraz detergenty piorące będą mogły swobodnie opływać materiał i zostanie on dokładnie doprany.