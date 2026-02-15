Podsypuję resztkami krzaczki malin już w lutym. Krzewy owocują jak szalone, a ja zbieram kosze pełne owoców. Domowy nawóz do malin

Zapewnij swoim malinom bujny wzrost i obfite plony, stosując sprawdzoną metodę nawożenia już w lutym.

Odkryj sekret, który dostarcza krzewom malin niezbędnych składników odżywczych, takich jak azot, fosfor i potas.

Dzięki tej prostej technice, co roku zbierzesz pełne kosze soczystych owoców prosto z własnego ogrodu.

Chcesz poznać tę rewolucyjną metodę i dowiedzieć się, jak łatwo osiągnąć sukces w uprawie malin?

Już w lutym podsypuję tym krzaczki malin, a latem zbieram pełne kosze owoców

Uprawa malin w ogrodzie staje się coraz popularniejsza wśród Polaków. Maliny to z pewnością jedne z najbardziej lubianych owoców sezonowych większości z nas. Ich uprawa i pielęgnacja nie są zbyt skomplikowane, a z racji, że na rynku są dostępne dziesiątki odmian tego owocu, każdy z nas może spróbować posadzić go w swoim ogrodzie, aby móc latem kosztować malinki prosto z krzaczka. Jeśli zdecydowałaś się na uprawę malin w ogródku, to musisz zadbać nie tylko o odpowiednie nasłonecznienie, nawodnienie, ale przede wszystkim dostarczyć krzewom malin wartościowych składników odżywczych między innymi takich jak azot. Warto robić to już w lutym, aby krzewy zdążyły się wzmocnić przed sezonem wzrostu i owocowania. Dlatego ja już w lutym podsypuję glebę wokół krzewów malin fusami w kawy. Dzięki temu od lat zbieram pełne kosze owoców latem.

Domowy nawóz do malin. Właściwości fusów z kawy

Fusy z kawy są często polecanym domowym nawozem do roślin. Zawierają składniki mineralne, takie jak: azot, fosfor i potas, które są dobrze przyswajane przez niektóre rośliny w ogrodzie. Azot odpowiada m.in. za prawidłową fotosyntezę, a fosfor i potas dbają o rozwój oraz kondycję systemu korzeniowego. Z tego powodu takie resztki kawy znajdują zastosowanie jako ekologiczny nawóz i to długo działający. Jak przygotować i stosować nawóz z fusów kawy do malin? Wystarczy zaparzyć szklankę kawy wrzątkiem i zostawić, aby fusy nasiąknęły wodą. Następnie wylej wodę, a fusy rozsyp wokół krzaczków malin. Warto też wymieszać je z wierzchnią warstwą gleby.

Uprawa malin w ogrodzie. Zasady

Uprawa malin w ogrodzie nie jest trudna, jednak jeśli chcesz latem cieszyć się bujnie obsypanymi przez owoce krzakami musisz pamiętać o tych zasadach:

Maliny potrzebują gleby o lekko kwaśnym odczynie (pH ok. 5,5–6,5), żyznej i lekko wilgotnej.

Wybieraj dla nich stanowiska słoneczne i przewiewne.

Przycinaj je 1 – 2 razy w roku.

Koniecznie zadbaj o odpowiednie podparcie dla maliny. To rośliny, które się pną.

Pamiętaj o regularnym odchwaszczaniu.

W czasie upałów zadbaj o nawadnianie 1 - 2 razy w tygodniu.

7