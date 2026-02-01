Zalej 1 litrem wrzątku i po 2 dniach podlej sadzonki pomidorów. W czerwcu krzaczki zasypią się mięsistymi owocami. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Wielkimi krokami zbliża się czas wysiewu i uprawy sadzonek pomidorów. To standardowa procedura przed wsadzeniem pomidorów do gruntu. Jednak jest ona niezwykle ważna, gdyż już teraz należy wzmocnić krzaczki, aby latem obficie owocowały. Dlatego przygotowuj ten domowy nawóz do sadzonek pomidorów, Zalej 1 litrem wrzątku, a po 2 dniach podlej sadzonki, a latem zbierzesz pełne kosze mięsistych pomidorów.

Nawóz do sadzonek pomidorów

Autor: Shutterstock

Zalej 1 litrem wrzątku i podlej sadzonki pomidorów, a latem krzaczki zasypią się mięsistymi owocami

Już lada moment rozpocznie się okres przygotować do uprawy pomidorów. Pierwszym etapem przed wsadzeniem krzaczków do gruntu jest uprawa ich w doniczkach w warunkach domowych. I to jeden z najważniejszych etapów, gdyż już wtedy warto zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny i wzmocnienie jej, aby potem z łatwością znosiła zmieniające się warunki atmosferyczne i broniła się przed szkodnikami czy chorobami. W tym okresie pomidory potrzebują składników takich jak: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. Dlatego tak ważne jest regularne i dostateczne nawożenie sadzonek pomidorów, zanim wsadzimy je do ziemi w ogrodzie. Oczywiście można wykorzystać odżywki do sadzonek, które dostępne są w każdym sklepie ogrodniczym, jednak zdecydowanie bardziej ekologiczne będzie przygotowanie takiego nawozu samodzielnie w domu, z naturalnych składników. Zalej ten składnik 1 litrem wrzątku i podlej sadzonki pomidorów, a latem krzaczki zasypią się mięsistymi owocami.

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów warto stosować co 2-3 tygodnie już wczesną wiosną. A po wsadzeniu pomidorów do gruntu, krzaczki dosłownie zasypią się owocami. Czym nawozić pomidory w w doniczce? Tu doskonałym wyborem jest domowy nawóz ze skórek bananów. Dostarczą one pomidorom potasu i fosforu, które pobudzą je do kwitnienia, a także korzystnie wpłyną na smak warzyw. Jak go przygotować? Pokrój skórkę banana ana małe kawałki i włóż do litrowego słoika. Następnie zalej wrzątkiem i zakryj, a po dwóch dniach odcedź i podlej powstałym płynem pomidory w doniczkach.

