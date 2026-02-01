Zalej 1 litrem wrzątku i po 2 dniach podlej sadzonki pomidorów. W czerwcu krzaczki zasypią się mięsistymi owocami. Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Zalej 1 litrem wrzątku i podlej sadzonki pomidorów, a latem krzaczki zasypią się mięsistymi owocami

Już lada moment rozpocznie się okres przygotować do uprawy pomidorów. Pierwszym etapem przed wsadzeniem krzaczków do gruntu jest uprawa ich w doniczkach w warunkach domowych. I to jeden z najważniejszych etapów, gdyż już wtedy warto zadbać o odpowiednie odżywienie rośliny i wzmocnienie jej, aby potem z łatwością znosiła zmieniające się warunki atmosferyczne i broniła się przed szkodnikami czy chorobami. W tym okresie pomidory potrzebują składników takich jak: azot, fosfor, potas, żelazo, magnez, bor oraz miedź. Dzięki nim mogą prawidłowo się rozwijać, zdrowo rosnąć i wytworzyć mocne korzenie. Dlatego tak ważne jest regularne i dostateczne nawożenie sadzonek pomidorów, zanim wsadzimy je do ziemi w ogrodzie. Oczywiście można wykorzystać odżywki do sadzonek, które dostępne są w każdym sklepie ogrodniczym, jednak zdecydowanie bardziej ekologiczne będzie przygotowanie takiego nawozu samodzielnie w domu, z naturalnych składników. Zalej ten składnik 1 litrem wrzątku i podlej sadzonki pomidorów, a latem krzaczki zasypią się mięsistymi owocami.

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów

Domowy nawóz do sadzonek pomidorów warto stosować co 2-3 tygodnie już wczesną wiosną. A po wsadzeniu pomidorów do gruntu, krzaczki dosłownie zasypią się owocami. Czym nawozić pomidory w w doniczce? Tu doskonałym wyborem jest domowy nawóz ze skórek bananów. Dostarczą one pomidorom potasu i fosforu, które pobudzą je do kwitnienia, a także korzystnie wpłyną na smak warzyw. Jak go przygotować? Pokrój skórkę banana ana małe kawałki i włóż do litrowego słoika. Następnie zalej wrzątkiem i zakryj, a po dwóch dniach odcedź i podlej powstałym płynem pomidory w doniczkach.