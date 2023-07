Fachowa odżywka na soczyste pomidory. Będą rosły jak szalone. Ekologiczny nawóz do warzyw

Jak pozbyć się robaków z czereśni? Zrobisz to bez otwierania owocu. Larwy po kilku minutach wyjdą same

Domowe nawozy do pomidorów. Jak je pielęgnować?

Wiele osób posiadający swój ogród zastanawia się, jak pielęgnować pomidory, aby dały obfite plony. Choć ich uprawa w naszym kraju nie jest zbyt wymagająca, to jednak warto zabezpieczyć warzywa przed szkodnikami, czy niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi. Pomidory niestety często padają ofiarą mszyc. Tu znajdziesz świetny oprysk na mszyce. A jak pielęgnować pomidory, aby zebrać obfite plony?

Zapewnij im nasłonecznienie i ochronę przed silnym wiatrem. W upalny dzień warto je osłonić.

Pamiętaj, że pomidory preferują podłoże przepuszczalne, ciepłe i zasobne w próchnicę.

Podlewaj je wodą o temperaturze pokojowej. Rób to z samego rana lub późnym wieczorem, aby woda zdążyła się wchłonąć przed pojawieniem się intensywnego słońca. Uważaj, aby nie polewać liści.

Stosuj nawozy do pomidorów, aby dostarczyć im niezbędnych do wzrostu składników odżywczych.

Ekologiczna odżywka do pomidorów. Sprawi, że będą rosły jak szalone

Ogrodnicy często stosują naturalne sposoby na uprawę pomidorów. Jednym z najczęściej polecanych nawozów do warzyw jest gnojówka z bananów, a dokładniej z ich skórek. Działa ona niczym odżywka do pomidorów - dostarczy im fosforu oraz potasu. Fosfor zapewni im prawidłowy rozwój korzeni sadzonki i jest niezbędny do zawiązywania się pomidorów. Z kolei potas zadba o to, aby nie żółkły liście, nie obłamywały się grona i owoce nie pękały. Jak przygotować odżywkę do pomidorów ze skórek bananów? Potnij skórkę z banana i zalej ją 1 litrem wody. Mieszankę przykryj i pozostaw na 2 tygodnie. Po tym czasie rozcieńcz roztwór z wodą w proporcji 1:10 i podlej pomidory.

